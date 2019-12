Google a réparé Chrome 79, vous pouvez le télécharger sereinement

Google a finalement corrigé le bug de la version 79 de Chrome sur Android qui empêchait Webview de fonctionner correctement dans les applications tierces. Un patch est également intégré pour ceux ayant téléchargé la version avec des bugs.

Il y a deux jours, on apprenait que Google avait suspendu le déploiement de la version 79 de Chrome sur smartphones. En cause, un bug qui effaçait les données Webview des applications tierces. À cause d’un changement d’espace de stockage de ces données, les stockages localStorage et WebSQL n’avaient pas pu migrer correctement.

Finalement, Google a corrigé la faille comme le rapporte le site Zdnet. De quoi permettre à nouveau le déploiement de Chrome 79. Pour les utilisateurs qui ont été victimes du bug, Google propose également un correctif dans la dernière mise à jour du navigateur sur Android. Un correctif d’autant plus simple à intégrer que les données de Webview n’avaient pas été complètement effacées du système, mais qu’elles étaient simplement localisées à un autre endroit dans l’explorateur de fichiers. Cette nouvelle version de 79, revue et corrigée, porte le doux numéro de version 79.0.3945.93. Elle devrait être disponible au téléchargement au cours de la semaine pour tous les utilisateurs.

Pour rappel, Chrome 79 ajoute de nombreuses fonctions liées à la sécurité des données en ligne. Le navigateur peut désormais vous prévenir, lorsque vous remplissez votre identifiant et votre mot de passe sur un site Internet, si ces données ont déjà été compromises par le passé. Chrome 79 se veut également plus efficace pour prévenir le phishing des utilisateurs.