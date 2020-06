Google Meet supprime désormais les bruits ambiants pour ne pas gêner vos visioconférences

Depuis début mai, Google a rendu son outil de visioconférence Meet disponible pour tous, utilisateurs publics et entreprises. Parmi les nouvelles fonctions ajoutées à cette occasion, l'annulation du bruit ambiant pour mieux mettre l’accent sur la voix commence à être déployé.

Avec le confinement et l’essor du télétravail, les outils de visioconférence ont vu leur taux d’usage exploser. Google Meet fait partie des grands gagnants de la période. Et cela, la firme de Mountain View le doit aussi à un coup de vista : l’ouverture de son service aux particuliers début mai.

Jusque-là réservé aux professionnels bénéficiant de G Suite et tous ses services, Google Meet peut désormais être utilisé par les particuliers gratuitement (certaines fonctions comme la durée illimitée des réunions ne sont activées que jusqu’au 30 septembre) qui profitent de tous les bénéfices de sécurité renforcée, d’accessibilité par le web ou les applis (iOS et Android). Les entreprises gardent quelques avantages, en partie gratuits jusqu’à la fin septembre (enregistrement des visioconférences, partage de fichiers facilité, modération, etc.).

Ne plus entendre les enfants qui crient ou les chiens qui aboient

Mais la nouveauté annoncée par Google la plus intéressante est sans nul doute la réduction, voire l’annulation, du bruit ambiant lors des réunions vidéo. Nous avions pu assister à un test organisé par l’entreprise lors de la présentation. Notre interlocuteur froissait un papier tout en parlant et nous n’entendions que sa voix, le bruit étant imperceptible, comme muet.

Google avait expliqué avoir pris conscience de l’importance de cette fonction avec le travail en confinement et intégrer un moyen de « filtrer intelligemment les distractions en arrière-plan, comme les aboiements de votre chien ou les frappes lorsque vous prenez des notes de réunion », mais aussi les multiples cris d’enfant ou bruits de la rue qui pouvaient perturber les conversations. En développement depuis 2018 après l’acquisition de la startup Limes Audio, l’annulation de bruit a vu son déploiement accéléré avec les circonstances.

Pour parvenir à ce résultat, les équipes de recherche ont analysé des milliers de vidéos YouTube, se sont servies de leurs propres visioconférences pour définir les sons à garder et ceux à masquer. Une intelligence artificielle a ainsi été mise au point pour analyser en temps réel la situation et être capable de différencier les bruits ambiants de la voix. Le projet n’étant pas encore arrivé à son terme, Serge Lachapelle, responsable des produits G Suite, nous avait expliqué que des ajustements continueraient de se faire au fil du temps. Comme la possibilité de différencier deux voix sans en effacer une.

Vos toussotements seront encore perceptibles et il reste parfois une impression de bruit sourd, un peu ronflant, en arrière-plan. Mais l’ensemble reste naturel. Les applaudissements et le son des instruments ont encore tendance à être annulés, a-t-il reconnu auprès du site Venture Beat.

La suppression de bruit est déjà appliquée aux visioconférences des clients G Suite Entreprise et G Suite pour l’Education. L’ensemble des utilisateurs pourraient en bénéficier d’ici la fin juin pour la version web. Elle sera déployée plus tard sur les applications mobiles. La fonction sera activée par défaut, mais il sera possible de la retirer. Mais seulement pour vous, pas pour vos interlocuteurs.

Notez également que Google n’est pas le seul à avoir profité du confinement pour déployer une fonction de suppression des bruits ambiants. C’est également le cas de Discord, mais aussi de Nvidia. Le constructeur de cartes graphiques a ainsi lancé une solution, baptisée RTX Voice, permettant à ses cartes RTX de filtrer intelligemment les bruits autour de vous pour qu’ils ne gênent pas vos interlocuteurs, vos partenaires de jeux ou vos spectateurs dans le cas de diffusion en streaming.