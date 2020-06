Google Photos ne sauvegarde plus les images de vos conversations WhatsApp ou Messenger

Comme promis, Google a finalement désactivé la sauvegarde des photos d'autres applications. Dix d'entre elles sont désormais désactivées par défaut, mais peuvent être synchronisées à nouveau dans les paramètres.

La semaine dernière, Google faisait part d’un nouveau paramètre dans la sauvegarde des photos de votre smartphone sur Google Photos. La firme expliquait alors qu’afin d’éviter une saturation de votre espace de stockage et du réseau Internet, elle allait désactiver la synchronisation des dossiers de messagerie instantanée. C’est désormais chose faite, comme le rapporte le site XDA Developers.

Dans un article publié ce lundi, le site spécialisé indique en effet que « le changement est désormais en vigueur ». Concrètement, par défaut, Google Photos ne vient donc plus sauvegarder les images et vidéos stockées dans les dossiers liés à des applications tierces. Il reste cependant possible d’activer à nouveau la synchronisation. Pour ce faire, les utilisateurs peuvent se rendre dans l’onglet Collection de l’application Google Photos, puis sélectionner l’option « tout afficher » de « Photos sur l’appareil » et basculer l’interrupteur de « sauvegarde et synchronisation » des dossiers qu’ils souhaitent enregistrer.

10 applications qui ne sont plus synchronisées

Initialement, Google n’avait indiqué qu’une poignée d’applications qui ne seraient plus sauvegardées automatiquement par Google Photos. C’était le cas de WhatsApp, Messages et Kik. Néanmoins, en fouillant dans le code de l’application, XDA Developers a pu découvrir la liste complète des applications dont la sauvegarde des images n’est plus assurée par l’application de Google :

Facebook

Helo

Instagram

Line

Messages

Messenger

Snapchat

Twitter

Viber

WhatsApp

On retrouve ainsi non seulement des applications de messagerie instantanée, mais également des applications de réseaux sociaux. Il faut dire que comme nous le soulignions dans notre article initial, ces images ont bien souvent un caractère éphémère, partagées dans le cadre d’une discussion, et n’ont pas forcément vocation à rester en ligne et à saturer un espace de stockage ou la bande passante d’autres services.

Google Photos s’est par ailleurs refait une jeunesse ces derniers jours. La firme a en effet lancé une nouvelle interface pour son application de sauvegarde de photos, avec une navigation simplifiée et un nouveau logo.