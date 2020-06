Google Photos : vers une sauvegarde automatique plus maligne suite au Covid-19

Pour s'adapter aux usages engendrés par la pandémie de Covid-19, Google Photos devrait désactiver par défaut la synchronisation automatique des photos et vidéos échangées sur les applications de messagerie. Le but : éviter la saturation de l'espace de stockage.

Il n’y a plus vraiment besoin de présenter Google Photos qui permet de sauvegarder facilement toutes nos images dans le cloud. Tellement facilement que la plateforme a tendance également à enregistrer automatiquement les fichiers échangés sur les services de messagerie comme WhatsApp ou Messenger. Sauf que lesdits fichiers peuvent, à terme, peser lourd sur l’espace de stockage de votre compte Google Photos.

À cet égard, les équipes de l’application semblent travailler sur une manière d’affiner la sauvegarde automatique de Google Photos. En effet, comme l’a remarqué XDA Developers dans le code de la version 4.53 de l’app mobile, le service devrait désactiver automatiquement la synchronisation avec les dossiers hébergeant les photos et vidéos issues de vos messages.

Google Photos et la crise sanitaire

Une ligne trouvée dans le code permet de voir qu’un message a déjà été préparé à l’attention des utilisateurs : « les gens partagent plus de photos et de vidéos que jamais, suite au Covid-19. Dans un effort de conservation des ressources Internet, la sauvegarde et la synchronisation ont été désactivées pour les applications de messagerie ». « Vous pouvez modifier cela à tout moment dans les paramètres », lit-on également.

Ainsi, la motivation de Google Photos serait de désengorger le web à l’instar des plateformes SVoD qui avaient bridé la qualité vidéo de leurs contenus pendant le confinement. Plus que jamais, et même si plusieurs pays sont en phase de déconfinement, les applications de messagerie sont fortement sollicitées permettant ainsi aux personnes de rester en contact pendant la crise sanitaire. Pour peu que la synchronisation automatique soit activée, l’espace de stockage d’un compte Google peut donc vite arriver à saturation.

Or, dans un bon nombre de cas, les images échangées sur une conversation WhatsApp — entre autres — relèvent souvent d’une bonne blague éphémère qui n’a pas forcément besoin d’être sauvegardée sur le cloud.

Du nouveau sur la lecture automatique des vidéos

Dans le même temps, sur un autre sujet, XDA Developers a aussi remarqué que Google Photos devrait permettre à l’utilisateur de choisir plus finement quelles vidéos et photos dynamiques pourront être lues automatiquement et lesquelles ne pourront pas.