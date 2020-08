Google Téléphone : la version bêta vous permet d’en profiter sur n’importe quel smartphone

Le programme bêta de Google Téléphone vous permet désormais d'installer l'application sur n'importe quel smartphone et d'en faire votre application d'appels par défaut.

En matière d’application de téléphone, la plupart des constructeurs proposent leurs propres services, développés en interne. Néanmoins, certains d’entre eux, de plus en plus nombreux, font appel à l’application Téléphone de Google. Or, contrairement à de nombreuses applications de téléphone tierces, il n’est pas possible pour l’instant d’installer l’application de Google sur n’importe quel smartphone.

En effet, lorsqu’on cherche à installer l’application Téléphone de Google sur un smartphone qui n’est pas compatible, on se retrouve avec un message d’erreur à l’ouverture de l’application : « Cet appareil n’est pas compatible. Les appels téléphoniques peuvent ne pas fonctionner correctement ». Il semble cependant que le site Android Police ait découvert une manière d’installer et d’utiliser l’application Téléphone de Google sur n’importe quel smartphone Android. Dans un article publié ce mardi, il explique que la version bêta de l’application est ouverte à bien plus d’appareils que la version finale.

Téléphone Télécharger gratuitement

Dès lors, les utilisateurs peuvent s’inscrire au programme bêta de l’application, simplement en cliquant sur ce lien, pour pouvoir ensuite télécharger Téléphone. « Nous ne savons pas si Google a retiré les éléments obligatoires dont devait disposer l’application, ou si l’éditeur a commencé à les intégrer à ses services Google Play. Quelle qu’en soit la cause, l’effet est clair : à peu près n’importe quel téléphone peut désormais l’utiliser », précise Android Police.

Une application aux riches fonctionnalités

Le principal intérêt de cette mise à disposition de Google Téléphone en version bêta est la possibilité de profiter de fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge par d’autres applications téléphoniques. C’est le cas notamment de la raison de certains appels, qui est désormais donnée par certaines entreprises outre-Atlantique, mais également du thème sombre ou du filtrage en cas d’appels par des serveurs vocaux.

Ces derniers mois, de plus en plus de constructeurs ont décidé d’installer directement l’application Téléphone de Google en lieu et place de leurs propres applications téléphoniques. C’est le cas notamment de Xiaomi, mais aussi de OnePlus. Un choix qui a été fait, selon le constructeur chinois, dans le but de rendre l’expérience utilisateur plus fluide.