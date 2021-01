Google Photos sur votre tablette Android devient plus agréable à utiliser

Google Photos sur Android adapte enfin son interface pour faciliter l'utilisation sur tablette dans une mise à jour en cours de déploiement.

Google Photos est l’une des applications les plus utilisées dans le monde, mais étrangement celle-ci ne s’était jamais vraiment bien adaptée au format tablette sur Android. Le service se contentait en effet de reprendre son interface smartphone, mais en faisant en sorte que la barre inférieur s’étire sur toute la largeur de l’écran. Cela n’avait pas grand intérêt vu que les boutons d’interaction restaient au centre.

Pour aller plus loin

Google Photos met fin à l’illimité gratuit en 2021 : ce qu’il faut savoir

Dans la version 5.25 de Google Photos pour Android, les choses changent légèrement pour une utilisation plus pertinente de la largeur de la dalle des tablettes.

Une barre de recherche et des onglets sur la droite

Désormais, tout en haut de l’écran, on retrouve une barre de recherche dont la position exacte peut changer de droite à gauche en fonction de la taille de votre appareil. Exemple ci-dessous avec une petite Nexus 7 et une Galaxy Tab S7 plus imposante.

Source : N4s7 sur Reddit Source : najodleglejszy sur Reddit

Changement plus marquant : la barre inférieure se déporte sur la gauche de la zone d’affichage et propose plusieurs options. On peut ainsi rapidement aller dans les onglets Photos, Explorer, Partager, Bibliothèque, Sur l’Appareil, Suggestions Utiles, Archives et Corbeille.

Cette nouvelle version de Google Photos semble en cours de déploiement, mais il faudra sans doute se montrer patient avant de la voir arriver chez tout le monde. L’application ne semble toutefois pas connaître de changement sur iOS et iPadOS.