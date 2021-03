Abonnés Google Stadia Pro, la livraison de jeux gratuits de mars est là ! Et comme souvent, on trouve de l'exclusivité (PixelJunk Raiders), du stratégique (Reigns), du rythmé (Avicii Invector) et un peu de jeu barré (Pac-Man Mega Tunnel Battle).

Nouveau mois et nouvelle fournée de jeux offerts. Google a dévoilé la liste des titres qui seront proposés gratuitement aux abonnés Stadia Pro à compter du 1er mars. Et une fois encore, la liste est particulièrement éclectique.

Les jeux offerts sur Stadia Pro en mars 2021

PixelJunk Raiders

AVICII Invector

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Reigns

Le 2 mars au soir, c’est l’exclusivité Outcasters qui ne sera plus accessible gratuitement.

PixelJunk Raiders, l’exclusivité punchy

Parmi les jeux offerts ce mois-ci, PixelJunk Raiders est une exclusivité Stadia proposée à ses abonnés. L’humain que vous êtes se réveille d’un long sommeil pour aller sauver la planète Tantal d’une attaque extraterrestre. Une quête à remplir à coups d’épée, en multipliant les sauts et les raids face à des hordes d’ennemis.

Vous allez devoir multiplier les missions à remplir, dans une ambiance électrique et speed. Les combats au corps à corps seront monnaie courante, avec toute une galerie d’armes à disposition. Ne vous fiez pas à sa direction artistique façon BD futuriste ! Ce rogue-like est loin d’être aussi facile qu’il est visuellement coloré et chaleureux. Les combats vont vous faire hurler par leur difficulté avant de contrôler mieux le choix de vos armes (deux maximum) et votre stratégie.

Le jeu de Q-Games utilise la fonction State Share pour partager vos aventures avec vos amis d’un simple clic.

On retrouve aussi Pac-Man Mega Tunnel Battle qui avait été la toute première démo gratuite offerte par Stadia sur son service de cloud gaming fin 2020. Le titre de BandaiNamco propose une version multijoueur jusqu’à 64 participants du célèbre jeu Pac-Man. Cette fois-ci, pour ajouter un peu de folie, vous pouvez passer d’un tableau à un autre (avec des ambiances différentes), manger les fantômes, mais aussi les petits êtres jaunes rivaux. Le but ? Être le dernier à survivre alors que l’aire de jeu se réduit progressivement avec les joueurs éliminés.

Si vous avez l’âme d’un DJ, AVICII Invector arrive au bon moment. Une aventure cosmique et visuelle dans laquelle vous devez trouver le bon rythme pour progresser dans ce jeu musical basé sur les morceaux de l’ancienne star des platines décédée, Avicii.

Les amateurs de puzzle games et de déduction se tourneront vers Reigns, un jeu médiéval dans lequel vous êtes un monarque plus ou moins bienveillant. À vous de gérer au mieux les sollicitations de vos sujets, vos ennemis et alliés.