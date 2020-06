Google veut donner du tonus au téléchargement des jeux sur Google Play

Au travers de son système Play Asset Delivery, Google veut rendre l'installation des jeux de Google Play plus rapide grâce à une meilleure organisation des téléchargements. La chose pourrait améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur, tout en simplifiant la vie des développeurs.

Comment rendre les téléchargements de jeux plus rapides ? En améliorant l’organisation du transfert de fichiers. C’est en tout cas l’idée de Google, qui veut donner un coup de fouet aux téléchargements de jeux via Google Play. Jusqu’ici, la firme misait le plus souvent sur un système en deux étapes pour les titres les plus lourds. Tout d’abord une base APK était installée sur mobile, puis, au premier lancement de l’application, de nouveaux fichiers étaient téléchargés à l’aide d’extensions APK. Une méthode qui pouvait susciter une certaine frustration pour l’utilisateur… tout en compliquant un peu les choses pour les développeurs.

Aujourd’hui Google déploie son système Play Asset Delivery, qui devrait permettre d’améliorer ce processus d’installation grâce à une meilleure organisation des téléchargements de fichiers.

Installer le bon fichier, au bon moment, sur le bon appareil

Télécharger de manière dynamique les bons fichiers, pour le bon appareil, et au bon moment : c’est toute l’idée du système Play Asset Delivery. Pour y parvenir, Google a étendu le format de son Android App Bundle pour y faire figurer de nouveaux packs d’assets. Comme l’explique Android Police, ces packs embarquent des éléments non codés, comme des textures et des sons, et sont délivrés sur smartphone via le Play Store grâce à des canaux plus larges, adaptés aux jeux les plus volumineux.

Les développeurs peuvent par ce biais choisir comment et quand ces packs sont envoyés sur le smartphone de l’utilisateur final… et les services de Google se chargent du reste. Le résultat ? Plus de barre de téléchargement lorsque vous lancez pour la première fois un jeu que vous avez tout juste installé depuis Google Play. Autre avantage, Google peut gérer lui-même, par le Play Store, le téléchargement de mises à jour.

Comme l’indique Google dans une note de Blog, plusieurs développeurs et éditeurs ont déjà commencé à utiliser Play Asset Delivery pour leurs titres. C’est notamment que cas de Gameloft pour trois jeux. L’éditeur a notamment constaté une hausse de 10 % des téléchargements auprès des utilisateurs finaux, ainsi qu’une diminution de l’utilisation de ses serveurs (puisque Google se charge désormais des téléchargements). RV AppStudios fait pour sa part état d’utilisateurs plus fidèles et d’une réduction des crashs.

Play Asset Delivery, est accessible depuis peu à l’ensemble des développeurs. Il se peut néanmoins que ce nouveau système de téléchargement prenne quelques mois avant de se généraliser… et d’être utilisé par votre titre mobile préféré.