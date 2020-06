Play Store : vous pourrez vous abonner à une application avant de l’installer

Google a mis en place de nouvelles options sur les pages d'applications du Play Store. Les développeurs proposant une formule avec abonnement devront désormais le préciser avant même que l'utilisateur ne télécharge l'application.

Il y a deux mois, Google annonçait de nouvelles règles pour les développeurs sur le Play Store. L’idée était alors de clarifier les conditions des abonnements proposés via la boutique d’applications de Google, afin de réduire le flou sur les périodes d’essai, les promotions et les conditions de l’abonnement.

Google semble désormais avoir commencé à appliquer ces nouvelles règles et a même ajouté des fonctionnalités pour les développeurs au sein même de sa boutique d’applications, qui sert également de plateforme de paiement. En effet, comme l’a repéré le site TechCrunch, le Play Store permet désormais à quelques développeurs d’intégrer un nouveau bouton en plus du bouton télécharger sur le Google Play Store. Celui-ci indique désormais « essai gratuit et téléchargement » (free trial and install en anglais).

Une mention de l’abonnement dès le téléchargement de l’application

« Cette nouvelle fonctionnalité proposant un bouton séparé pour l’abonnement pourrait offrir une autre manière aux utilisateurs de s’informer sur les tarifs et les fonctions de l’application avant de s’engager en téléchargeant l’application », précise TechCrunch. L’idée serait ainsi d’indiquer dès le téléchargement au sein du Google Play Store que l’application doit être utilisée avec un abonnement pour être pleinement fonctionnelle. Cela réduirait ainsi la déception des utilisateurs qui téléchargent une application avant de la désinstaller en découvrant que les fonctionnalités sont limitées ou nulles s’ils ne paient pas.

Pour l’heure, TechCrunch précise que seule une poignée d’applications ont déjà intégré ce bouton dédié dans leur page sur le Google Play Store. C’est notamment le cas de l’application Truecaller, qui permet de bloquer les appels indésirés et de connaître l’identité des personnes qui cherchent à nous joindre. À côté du bouton « installer » se trouve en effet un bouton indiquant la possibilité de souscrire à une offre d’essai, puis le tarif une fois l’offre d’essai de trois jours arrivée à échéance. C’est du moins le cas sur la version capturée par TechCrunch. Sur le Play Store français, nous n’avons pas eu accès à ces options.

À terme, Google a expliqué au site TechCrunch que l’idée était d’étendre cette fonctionnalité avec la possibilité de payer directement depuis la page de l’application sur le Play Store, à « d’autres biens virtuels ». On imagine que cela pourrait inclure notamment les achats in-app ou le passage d’une version gratuite à une version premium d’une application.