Pokémon Unite arrive sur smartphone en septembre, affrontez vos amis en 5v5

Le jeu Pokémon Unite, déjà disponible sur Nintendo Switch, a enfin droit à une date de sortie sur smartphone. Rendez-vous fin septembre.

L’année dernière, nous apprenions que la franchise Pokémon se parait d’un nouveau jeu pour Nintendo Switch et smartphone : Pokémon Unite. La version pour la console hybride est déjà sortie, mais l’application mobile, elle, se faisait encore attendre.

Pour aller plus loin

Les meilleurs jeux multijoueurs sur smartphone Android et iPhone

Toutefois, il ne faudra plus patienter très longtemps pour télécharger le jeu sur Android ou iOS. Au détour d’une vidéo postée sur YouTube, la firme The Pokémon Company a en effet annoncé que Pokémon Unite sera disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple à partir du 22 septembre 2021. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire pour ne pas manquer la sortie.

Pokémon UNITE Télécharger Pokémon UNITE gratuitement APK

L’entreprise précise quand même que la date du 22 septembre peut éventuellement changer, mais il n’y a pas de raison a priori que la sortie soit retardée.

Un jeu multijoueur et multiplateforme

Pour rappel, Pokémon Unite est un jeu qui propose de vous lancer dans des combats multijoueurs à cinq contre cinq. Le but est de mener la meilleure stratégie pour vaincre et cela nécessite de travailler efficacement en équipe. Vous pourrez ainsi monter en niveau et gagner progressivement des compétences.

Autre point intéressant de Pokémon Unite : les joueurs sur smartphone ne sont pas couper des joueurs sur Switch. Peu importe la plateforme, tout le monde pourra former des équipes ou s’affronter. L’avenir nous dira si un succès à la Pokémon Go sera au rendez-vous.