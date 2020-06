Pokémon Unite : un nouveau jeu pour s’affronter en équipes sur smartphone et Nintendo Switch

Après Pokémon GO, un nouveau jeu mobile devrait déchaîner les passions. Pokémon Unite s’annonce plus stratégique, avec ses combats en 5 contre 5 et ses camps adverses à détruire. Et vous pourrez jouer sur smartphone comme sur Nintendo Switch.

C’est à l’occasion d’un nouvel événement en ligne Pokémon Presents ce mercredi que les fans de Pikachu et consorts ont eu une belle surprise. Murmuré de longue date, un nouveau jeu mobile va prochainement faire son apparition pour permettre aux fans de s’affronter en équipes. Et de manière un peu plus stratégique, à la façon d’un League of Legends.

« L’idée est un jeu Pokémon coopératif, accessible à tous, mais avec une jouabilité complexe », a expliqué Tsunekazu Ishihara, président de The Pokémon Company. Voici donc Pokémon Unite, sorte de MOBA free-to-play qui va encore faire chauffer les smartphones à peine remis de Pokémon Go — et dans une moindre mesure de Pokémon Masters.

Pour aller plus loin

Pokémon Go Fest 2020 : des Pokémon inédits au programme

Chaque partie se déroule dans une arène séparant deux camps adverses. Dans ce jeu de combat, les joueurs vont s’affronter en 5 contre 5. Chacun choisit son Pokémon, puis rejoint son groupe.

Pokémon UNITE // Source : The Pokémon Company

Pas encore de date de sortie annoncée

Le but de Pokémon Unite est de prendre d’assaut le camp adverse après avoir traversé l’arène de jeu. Votre créature pourra gagner en expérience au fil des confrontations ou en affrontant des Pokémon non joueurs, et ainsi évoluer ou obtenir de nouvelles compétences.

Développé par TiMi Studios, une filiale du géant chinois Tencent –auquel on doit notamment Call of Duty Mobile avec Activision–, Pokémon Unite n’a pas encore de date de sorti. On sait juste qu’il sera possible de jouer en cross-play entre joueurs sous iOS, Android ou sur Nintendo Switch.