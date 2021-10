Pikmin Bloom : le créateur de Pokémon Go vous fait marcher avec son nouveau jeu

Niantic, connu pour Pokémon Go, lance un nouveau jeu baptisé Pikmin Bloom. Conçue avec Nintendo, cette nouvelle application sera disponible sur Android et iOS et compte clairement vous faire marcher grâce à de petites créatures.

Pikmin Bloom. Voici le nom officiel du dernier jeu mobile de Niantic, plus connu pour être le développeur de Pokémon Go. L’entreprise s’est fendue d’un communiqué et d’une vidéo trailer pour présenter l’application « conçue pour apporter un peu de joie à vos déplacements quotidiens à pied ».

Niantic s’est associé à Nintendo pour exploiter sa franchise et précise que le déploiement du jeu Pikmin Bloom a commencé à l’international. Il sera disponible au téléchargement sur le Play Store (Android) et sur l’App Store (iOS) dans les jours à venir. Jusqu’à présent, nous n’avions pu voir que quelques images promotionnelles de ce nouveau jeu Pikmin.

Le but du jeu Pikmin Bloom

Niantic rappelle que les Pikmin sont de petites créatures ressemblant à des plantes « qui existent tout autour de nous, mais ne peuvent pas être vues à l’œil nu ». Débarque alors l’application Pikmin Bloom qui va vous permettre d’interagir avec eux en réalité augmentée.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comme on peut le voir dans la vidéo, ces créatures vont vous suivre lors de vos promenades.

Les Pikmin poussent à partir de semis, et ceux que vous faites pousser et cueillez vous suivront partout. Ils aiment le nectar extrait des fruits et, lorsque vous les nourrissez, ils font pousser des fleurs sur leur tête. Il y a beaucoup de types de Pikmin différents à rencontrer et avec lesquels interagir dans Pikmin Bloom.

Plus vous marchez, plus vous trouverez de semis et plus vous aurez de Pimkin autour de vous pour faire pousser encore plus de fleurs. On se demande presque si Niantic n’essaie pas de remplacer votre application podomètre.

Rappelons au passage que, entre-temps, Niantic avait aussi lancé un autre jeu en réalité augmentée : Harry Potter : Wizards Unite.