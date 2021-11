Rocket League Sideswipe : téléchargez le jeu sur Android ou iOS

Vous pouvez télécharger le jeu Rocket League Sideswipe sur votre smartphone Android ous iPhone (iOS). Le titre est en effet disponible sur le Play Store et l'App Store pour vous offrir des parties de football avec des voitures télécommandées.

Un jeu Rocket League sur smartphone était prévu pour 2021. Chose promise, chose due. Rocket League Sideswipe est désormais disponible au téléchargement depuis le Play Store (Android) et l’App Store (iOS).

Ce jeu Rocket League Sideswipe est le fruit de la collaboration entre Epic Games et Psyonix. Cette version mobile reprend les bases du titre original : les joueurs participent à des sortes de matchs de football, mais en pilotant des voitures télécommandées qu’il faut bien manœuvrer, notamment sur les sauts et les boosts. Le but étant de pousser le gros ballon dans les cages adverses pour marquer plus de points que l’équipe d’en face.

Les particularités de Rocket League Sideswipe

Toutefois, cette version mobile de Rocket League a quelques particularités. Comme la mention Sideswipe le laisse entendre, on joue au jeu avec une vue de profil en déplaçant la voiture de gauche à droite. Les buts sont un peu surélevés pour ajouter de la difficulté. Enfin, les parties se jouent à 1v1 ou 2v2.

Rocket League Sideswipe. Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl — Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) November 29, 2021

« Par les créateurs de Rocket League : le football avec des voitures a été réinventé pour appareils mobiles ! Plongez-vous dans le jeu avec les commandes tactiles intuitives », lit-on dans la description de Rocket League Sideswipe. « Il suffit de mettre le ballon dans le but adverse, mais attention ! Votre adversaire tentera aussi de marquer. Mettez le turbo pour être plus rapide, ou utilisez-le pour décoller et faire d’incroyables manœuvres dans les airs, laissant votre adversaire bouche bée ».

Il est aussi précisé que les matchs durent deux minutes seulement afin de permette à tout le monde de profiter d’une partie rapide. Sachez aussi qu’il vous faut un compte Epic Games pour profiter des parties en ligne.

Vous pouvez télécharger Rocket League Sideswipe sur votre smartphone Android ou sur iPhone dès aujourd’hui, le déploiement est global.

