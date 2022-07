On a joué à Stumble Guys : que vaut cette copie de Fall Guys sur Android et iOS ?

Stumble Guys est jeu mobile disponible sur Android et iOS qui connaît une grande popularité. Or, il s'agit d'une copie de Fall Guys. On a testé pour voir si ça valait le coup de le télécharger.

Certains jeux ont connu une immense popularité pendant les confinements engendrés par la pandémie de Covid-19. On pense surtout à Among Us ou Fall Guys qui ont continué de fédérer une grande communauté de joueurs et font l’objet de pléthores de contenus diffusées sur Twitch ou YouTube.

Oubliez Fall Guys… voici Stumble Guys !

En ce qui concerne Fall Guys, le jeu de Mediatonic fait récemment beaucoup parler de lui sur mobile. Le titre n’est pourtant pas disponible sur Android ni iOS. Il existe pourtant sur le Play Store et l’App Store un jeu reprenant le même concept, les mêmes mécanismes… et presque le même nom. Voici Stumble Guys.

Stumble Guys est une copie éhontée, adaptée aux smartphones et évidemment non officielle de Fall Guys. Le jeu affiche plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store et s’est hissé à la première place du classement des « meilleurs articles à 0 € » du magasin d’applications de Google.

La page Play Store de Stumble Guys // Source : Frandroid Stumble Guys affiche plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store // Source : Frandroid Stumble Guys fait partie des jeux en vogue sur le Play Store // Source : Frandroid

Car oui, Stumble Guys est gratuit au téléchargement — mais vous incitera ensuite à dépenser des sous. Les données de Mobilegamer.biz montrent que la popularité du jeu a grimpé en flèche depuis juin. Numerama souligne ainsi que cela correspond à la période à laquelle Fall Guys est devenu gratuit et rappelle que la copie Stumble Guys avait pourtant été lancée en 2020 sans vraiment faire de vague.

J’ai donc joué à Stumble Guys afin de me faire une petite idée de la qualité du jeu.

À quel point Stumble Guys ressemble-t-il à Fall Guys ?

En anglais, le verbe « stumble » veut dire « trébucher » quand « fall » se traduit par « tomber ». Ainsi, même dans la signification de son nom, Stumble Guys joue à fond la proximité avec Fall Guys. Il faut dire que cette copie proposée par le studio finlandais Kitka Games imite presque trait pour trait les mécanismes de jeu de son modèle.

Capture d’écran d’une partie de Stumble Guys // Source : Frandroid Capture d’écran d’une partie de Stumble Guys // Source : Frandroid

32 joueurs en ligne se retrouvent sur des terrains loufoques semés d’embûches et doivent se qualifier pour l’étape suivante. À chaque épreuve, un lot de candidats est éliminé jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Dans Stumble Guys, vous contrôlez donc un bonhomme au design simpliste (mais personnalisable) avec lequel vous devrez franchir à temps la ligne d’arrivée (quand il s’agit d’une course) ou éviter de tomber à l’eau ou dans le vide (c’est selon l’épreuve). Le tout dans des décors très colorés et assez cartoon. Remarquez comme j’aurais pu, à peu de chose près, écrire la même chose pour décrire le concept de Fall Guys.

Stumble Guys, est-ce que c’est bien ?

Après quelques parties, un constat s’impose : Stumble Guys a quelque chose de très frustrant. D’une part, mon personnage trébuche ou tombe au moindre contact avec un obstacle ou un autre joueur, mais je retrouve là l’ADN de Fall Guys. En même temps, c’est le principe même du jeu. Cependant, d’autre part, les commandes pour se déplacer et faire des sauts ne sont pas forcément très réactives.

À titre de comparaison, sur Fall Guys sur ma Switch, mes défaites n’ont jamais été imputables à la latence ou l’insensibilité des commandes. Sur Stumble Guys, le fait de devoir passer par l’écran tactile n’aide sans doute pas et il y a des soucis flagrants de maniabilité du personnage.

Malgré cela, l’aspect addictif est rapidement décelé. Lorsque je suis éliminé en dépit de tous mes efforts, un petit sentiment d’injustice s’imprime en moi. Un coup, c’est la faute du bouton saut (et peut-être de ma mauvaise foi) ou alors c’est à cause d’un autre joueur qui m’a bloqué le passage et parfois je rate une plateforme d’un cheveu alors que tout était si bien parti. Bref, la frustration n’est jamais très loin et on veut vite l’effacer par une victoire.

Les parties peuvent s’enchaîner très vite d’ailleurs, il n’y a presque pas de temps d’attente. Sans doute que le jeu intègre quelques bots parmi les joueurs pour éviter que ces derniers patientent trop longtemps. Mais j’ai quand même eu aussi l’impression d’avoir affaire à un grand nombre de joueurs humains actifs.

Vous vous en doutez sans doute, mais Stumble Guys est loin d’être à la hauteur du vrai Fall Guys. J’évoquais les soucis de maniabilité, mais il y a aussi des lacunes en termes de contenus. Les épreuves sont moins variées et un chouia moins rigolotes. Le fait de jouer contre seulement 31 concurrents n’offre pas non plus le même divertissement que le réel tohu-bohu chaotique et déjanté que j’ai déjà pu savourer sur Fall Guys alors que je débute aussi tout juste dans ce jeu.

Il n’empêche que, dans l’ensemble, Stumble Guys réussit sa mission première : divertir le temps d’un trajet en métro ou lors d’un petit moment d’ennui. Attention tout de même aux dix minutes qui se transforment facilement en deux heures pleines lorsqu’on est tenté d’enfiler les parties sur ce genre de jeux.

Finalement, ce n’est pas la qualité intrinsèque du jeu qui pourra rebuter le joueur ou la joueuse, mais plutôt l’honnêteté intellectuelle douteuse de cette copie que d’aucuns pourraient qualifier de plagiat. Les quelques erreurs de traduction ou de conjugaison dans la version française font aussi tiquer :

« 16 reste (sic) ».

« Obtenez un skin aléatoire d’une rareté de Rare ou mieux (sic) ».

Quid du free-to-play ?

Pendant ma brève découverte de Stumble Guys, je n’ai pas été particulièrement embêté par son aspect free-to-play. Il arrive en effet que des jeux gratuits sur mobile soient gangrenés par des annonces intrusives ou des incitations lourdingues à passer à la caisse.

Je partais avec quelques craintes, persuadé que mes parties seraient entrecoupées de vidéos de 30 secondes difficiles à passer et de pop-up me proposant encore et encore d’acheter un coffret collector de la mort qui tue pour des bonus de folie. En réalité, je n’ai pas eu énormément de pub — mais la boutique du jeu propose tout de même de regarder des vidéos pour accéder à un « lancer gratuit » par lequel je peux espérer gagner un cadeau au hasard.

Hormis cela, en une heure de jeu, une fenêtre m’a proposé à quelques reprises de débourser 2,99 euros dans le cadre d’une offre limitée dans le temps — l’est-elle réellement ? — pour un pack de démarrage regroupant 1400 gemmes à dépenser in-game, un lancer gratuit et une suppression des publicités.

Je n’ai nullement ressenti l’envie de céder, mais les apparitions de la fenêtre en question ne m’ont pas paru envahissantes ni trop répétées.

La boutique de Stumble Guys vend des skins pour personnaliser votre personnage L’offre la plus chère de la boutique de Stumble Guys est à 49,99 euros // Source : Frandroid

Par contre, en faisant un tour dans la boutique, vous verrez des boutons incitant à l’achat de partout pour des skins ordinaires, rares ou épiques (le prix n’est évidemment pas le même). Pour les plus accros, il y a même une offre à 49,99 euros pour 1300 « jetons Stumble » qui ont plus de valeur que les gemmes.

Si vous faites fi de ces propositions de personnalisations, vous devriez pouvoir profiter de Stumble Guys gratuitement et sans trop de heurts. Toutefois, rappelons surtout que le vrai jeu, Fall Guys, est disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (via l’Epic Games Store).

