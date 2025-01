Pokémon TCGP : les échanges ne rendent pas le jeu plus attractif, au contraire

Le jeu Pokémon TCG Pocket bénéficie enfin d’un ajout très attendu : l’échange de cartes entre joueurs. Cependant, cette pratique bien ancrée dans les jeux de la licence prend ici une tournure fastidieuse, qui risque d’en rebuter plus d’un.

Si vous vous sentez coupable de jouer (ou d’avoir joué) à Pokémon TCGP, ne vous inquiétez pas : vous n’êtes pas le seul. Ce jeu pour smartphone, directement inspiré du jeu de cartes de la Pokemon Company, a de nombreux atouts à faire valoir : de la nostalgie à la possibilité de collectionner gratuitement un grand nombre de cartes différentes, en passant par des mécanismes de combat éprouvés depuis près de trois décennies. Sans oublier les illustrations de ces cartes virtuelles, dont beaucoup sont un véritable régal pour les yeux.

Sorti en octobre 2024, Pokemon TCGP n’en est qu’à ses débuts, et il est clair que les développeurs ont encore bien des choses à nous faire découvrir. Le nombre d’extensions de cartes est encore limité, certains objets ont des usages mystérieux et surtout, jusqu’à hier, il n’était pas possible de faire des échanges entre joueurs. Un comble quand on se souvient de l’ambiance qui régnait autour du jeu de cartes physique dans les cours de récré à la fin des années 90 (un petit coup d’œil aux archives de l’INA ne fait jamais de mal).

Malheureusement, tout n’est pas parfait dans le monde de Pikachu et Évoli. Si vous avez essayé de faire vos premiers échanges depuis la dernière mise à jour de Pokémon TCGP, vous avez peut-être rapidement déchanté. À l’image du jeu dans son ensemble, la fonctionnalité ne semble pas encore tout à fait au point, et surtout, les mécanismes de micropaiement ne sont jamais très loin.

Plus de ressources que dans un jeu de stratégie

Les échanges introduisent un nouveau type de ressource, en plus de la Vitalité Miracle et de la Vitalité Booster déjà présentes dans le jeu : la Vitalité Échange. Celle-ci limite le nombre de transactions que l’on peut effectuer chaque jour et se recharge progressivement au fil du temps. Il s’agit d’une mécanique bien ancrée dans Pokémon TCGP, et dans de nombreux jeux mobiles free-to-play, obligeant les joueurs à revenir régulièrement.

De plus, les développeurs ont introduit une nouvelle monnaie, en plus des Sabliers Booster et des Sabliers Miracle : les Jetons Échange. Ceux-ci permettent d’obtenir plus rapidement de la Vitalité Échange, mais sont également indispensables pour effectuer des trocs. Vous aurez besoin de 120 à 500 de ces jetons pour chaque transaction, que vous obtiendrez en sacrifiant des cartes que vous avez en trois exemplaires au minimum.

Cela fait beaucoup de données à prendre en compte pour pas grand-chose. Plus encore, même si les échanges constituent un moyen supplémentaire d’enrichir sa collection, la fonctionnalité présente encore de nombreuses limites. Notamment l’impossibilité de troquer certaines des cartes les plus rares et donc les plus convoitées (des cartes dorées à certaines cartes d’événement), et l’obligation d’échanger des éléments de même rareté. On aimerait bien pouvoir troquer un simple Chenipan contre un Mewtwo-Ex !

Vous voulez échanger des cartes immersives ? Ce n’est malheureusement pas possible // Source : Captures d’écran Frandroid

Enfin, pour obtenir un nombre suffisant de jetons, il faudra souvent sacrifier des cartes à forte valeur, et ainsi à ouvrir un plus grand nombre de boosters pour espérer en avoir en double. Ce qui incite à souscrire au Pass Premium ou à acheter (avec des euros bien réels) des Poké Lingots, qui permettent d’acquérir des ressources ou de la monnaie du jeu. Là encore, c’est un classique du free-to-play, mais c’est la troisième mécanique de Pokémon TCGP liée à des micropaiements, et ça commence à faire beaucoup.

Le fun aux abonnés absents…

À tout cela s’ajoute un autre aspect plutôt frustrant : la fonctionnalité n’est pas très intuitive. Il faut parcourir ses nombreuses cartes pour trouver celles qui peuvent être sacrifiées, faire défiler toute sa liste d’amis pour trouver le bon partenaire (il n’y a pas de champ de recherche, évidemment), et même rafraîchir la page régulièrement pour voir la carte qui vous est proposée.

Personnellement, j’ai eu un peu de mal à faire mes premiers trocs, et le guide du jeu est ici plus que jamais indispensable, ce qui dénote un peu avec le reste de Pokémon TCGP. De l’ouverture des boosters à l’interface de combat, tout est assez ludique et amusant.

Les échanges, en revanche, nécessitent un effort particulier et constituent une partie du jeu qu’on sera heureux d’éviter. Finalement, l’absence de fun transforme l’attente d’avoir enfin accès à cette fonctionnalité en une énorme déception.

Heureusement, les développeurs ont profité de leur dernière mise à jour pour lancer une extension supplémentaire, Choc Spatio-Temporel, qui introduit plus de 150 cartes, la plupart d’entre elles tournées autour de la quatrième génération de RPGs de la licence. Les illustrations sont, pour ce que j’en ai vu, vraiment magnifiques, et les nouvelles mécaniques de combat promettent de raviver un peu l’intérêt de Pokémon TCGP.