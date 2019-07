Microsoft cherche à offrir une expérience de jeu en cloud gaming sur smartphone similaire à ce que l’on connaît sur les consoles de salon. Comment Microsoft peut réussir si les commandes sont tactiles ? Avec une manette dédiée.

Le média Windows Central a fait une découverte intéressante : un prototype de manette de jeu conçu par Microsoft Research. On peut ainsi observer les expérimentations de Microsoft pour concevoir une manette qui se greffe à un smartphone ou une tablette. Grâce à deux contrôleurs, qui reprennent les boutons et les commandes d’une manette Xbox classique, connectés à un smartphone, on imagine comment le projet xCloud (le service de cloud gaming de Microsoft) pourrait prendre vie.

On apprécie également l’aspect modulaire de cette manette où l’on peut greffer des éléments supplémentaires pour améliorer l’expérience utilisateur. Cela semble être une solution bien meilleure que de connecter une manette Xbox séparée ou de s’appuyer sur des commandes tactiles pour des jeux qui n’ont pas prévu de fonctionner ainsi. Notons qu’il existe de nombreuses alternatives similaires déjà sur le marché : GameCase, GameVice ou encore ION iCade mobile. Il y a des produits très originaux, comme la manette Beboncool disponible sur Amazon.

Personnellement, j’utilise cet adaptateur avec une manette classique Xbox.

C’est d’ailleurs impressionnant de voir que la manette de jeu joue un rôle important dans le cloud gaming, comme nous avons pu le voir avec la manette du service Google Stadia.