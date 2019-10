La version mobile de Call of Duty s'invite désormais sur ordinateur pour ceux qui préfèrent jouer à la souris.

Call of Duty Mobile est un véritable carton. Une semaine après son lancement, le jeu connait un véritable succès aussi bien critique que « commercial » — si l’on peut dire que le nombre de téléchargements d’une application gratuite représente son succès « commercial ». Les fans sont conquis et le jeu est encensé pour ses qualités intrinsèques et son modèle économique propre malgré des mécaniques freemium. Et ceux qui ne peuvent plus se passer du jeu ont désormais la possibilité de jouer également sur PC.

Le jeu mobile tiré du jeu PC arrive sur PC

Tencent — le studio chinois ayant participé au développement du jeu — vient de mettre à disposition un émulateur officiel permettant de jouer à Call of Duty Mobile sur PC. Cela permet notamment de jouer avec un clavier et une souris, un combo que les plus âgés préféreront certainement, par habitude, aux contrôles tactiles. Il est également possible de jouer avec une manette, ce qui n’est pas encore possible sur smartphones.

Cette démarche avait déjà été adoptée par Tencent avec PUBG Mobile, qui avait été adapté sur PC, ce qui a l’époque était particulièrement difficile à comprendre sachant qu’il s’agissait déjà d’une adaptation sur mobiles d’un jeu PC. Les performances de l’émulateur étant d’ailleurs très bonnes, on peut espérer la même chose pour Call of Duty.

Un équilibrage réfléchi

Bien évidemment, pour éviter de créer un déséquilibre lié à l’usage de contrôles différents, Tencent a limité le matchmaking afin que les joueurs sur mobile ne se retrouvent pas contre des joueurs sur émulateur, et vice-versa. Ainsi, les joueurs PC qui peuvent utiliser n’importe quel type de contrôleur ne tomberont que contre des joueurs qui profiteront du même avantage. Il existe cependant un cas qui contrevient à cette règle : ceux qui lancent une partie avec un groupe composé de joueurs mixtes (smartphones / PC) tomberont également contre des joueurs ayant une composition similaire.

La version PC de Call of Duty Mobile est disponible ci-dessous :

Quant à ceux qui n’ont pas encore essayé le jeu, il est disponible gratuitement sur le Google Play Store et sur l’App Store.