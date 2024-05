Les meilleurs logiciels pour compresser vos fichiers

Découvrez notre sélection des 5 meilleurs logiciels de compression de fichiers, pour archiver et extraire en toute simplicité…

Compresser ses fichiers peut s’avérer très utile pour gagner de l’espace de stockage ou envoyer des fichiers volumineux par e-mail ou service de transfert. De nombreux logiciels existent, mais leur qualité et leurs fonctionnalités peuvent varier du tout au tout. Pour vous y retrouver, voici une sélection des cinq meilleurs logiciels de compression de fichiers en 2024.

À quoi sert un logiciel de compression de données ?

Compression, compression, compactage ou archivage, il existe de nombreux termes pour désigner ce processus de réduction du poids d’un ou plusieurs fichiers.

Un logiciel de compression de données est donc un outil précieux pour réduire la taille de vos fichiers tout en préservant leur intégrité et leur accessibilité. Que vous souhaitiez économiser de l’espace de stockage sur votre disque dur ou envoyer de gros fichiers par e-mail, un logiciel de compression est la solution idéale !

Grâce à des algorithmes sophistiqués, ces programmes réduisent la taille des fichiers en diminuant les chaînes de caractères redondantes dans les fichiers texte, en compressant les données non essentielles et en utilisant un système de codage plus court. Non seulement cela libère de l’espace précieux sur votre appareil, mais cela facilite également le partage de fichiers en ligne et accélère les transferts de données. De plus, certains logiciels vous permettent même de compresser des fichiers sans perte de qualité, garantissant ainsi l’intégrité de vos documents, images, vidéos et autres fichiers.

Quels sont les meilleurs logiciels de compression de fichiers ?

WinZip, le plus connu

WinZip est certainement la solution de compression la plus populaire, offrant des algorithmes de compression efficaces, mais proposant aussi toute une panoplie de fonctionnalités de réparation de fichiers, de chiffrement, de conversion en PDF, de compression avancée des vidéos, d’envoi direct de pièces jointes volumineuses, etc.

L’interface ressemble à l’explorateur Windows, permettant aux utilisateurs du système de s’y retrouver assez facilement. Les utilisateurs disposeront de plus d’un broyeur de fichiers et pourront aussi profiter d’autres outils de productivité en fonction de l’édition choisie. Compatible Windows, Mac, iOS et Android, WinZip n’est malheureusement pas gratuit, mais vous pouvez tout de même tester ses fonctionnalités gratuitement pendant 21 jours.

WinRAR, le spécialiste de la compression RAR

Concurrent éternel de WinZip, WinRAR est aussi un logiciel de compression efficace, mais requiert l’achat d’une licence (théoriquement tout du moins puisqu’il peut fonctionner en version d’évaluation). Son principal atout : le format d’archive RAR, développé spécialement pour le logiciel et qui permet d’atteindre des taux de compression beaucoup plus importants sans perte.

Il prend aussi en charge un très grand nombre de formats en compression et en décompression, et surtout, il peut être téléchargé et installé sur les systèmes d’exploitation sous Linux, contrairement à WinZip. On n’oubliera pas de mentionner le chiffrement en 256 bits, la fonction de sauvegarde et le système de signature authentifiée pour les documents sensibles.

7-Zip, l’alternative gratuite et open source

Alternative gratuite et open source à WinZip et WinRAR, 7-Zip remplit aussi parfaitement ses fonctions de logiciel de compression et de décompression de fichiers. Comme ses concurrents, il procure un taux de compression maximal avec son format 7z, mais il a l’avantage d’être gratuit…

Il propose, certes, moins de fonctionnalités annexes, mais s’intègre au menu contextuel de votre système sous Windows et peut être utilisé en ligne de commandes pour Mac et Linux. Le logiciel bénéficie aussi d’un système de chiffrement pour sécuriser les données, prend en charge un grand nombre de formats d’archives en décompression et se dote d’un gestionnaire de fichiers puissant.

Keka, l’alternative pour les appareils Apple

Pour les adeptes d’Apple qui ne jure que par la marque à la pomme, Keka est leur logiciel d’archivage de prédilection. Il propose toutes les fonctionnalités essentielles pour ce type d’applications tout en restant simple et accessible. Il prend en charge de nombreux formats en compression et en décompression, protège vos fichiers avec un système de chiffrement avec mot de passe et permet de visualiser et d’extraire rapidement vos données.

IOS et Mac obligent, l’interface est moderne, épurée et peut être paramétrée selon vos besoins. En effet, il est possible de configurer la décompression par défaut et un simple double-clic ou un glissement du fichier dans le Dock active immédiatement la décompression.

Keka Télécharger gratuitement

PeaZip, l’outsider open source

Peazip est un logiciel de compression et de décompression de fichiers gratuit et open source qui offre aussi son lot de fonctionnalités. Il est facile à utiliser et prend en charge un large éventail de formats de fichiers (ZIP, RAR, 7Z, TAR et bien d’autres).

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Peazip est sa capacité à créer des archives auto-extractibles. Cela signifie que vous pouvez compresser plusieurs fichiers dans une seule archive et les rendre accessibles à tous les utilisateurs, même s’ils n’ont pas Peazip installé sur leur ordinateur. Le logiciel, disponible en version desktop pour Windows, Mac et Linux, dispose également d’une fonctionnalité de chifrrement des fichiers. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi diviser les archives en plusieurs parties, ce qui facilite le partage de fichiers volumineux.

PeaZip Télécharger gratuitement