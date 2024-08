Les meilleurs logiciels pour réviser pendant les vacances sans même y penser

Bien que les cahiers de vacances soient colorés et innovants, il existe des manières beaucoup plus dynamiques et interactives de réviser et d’apprendre pendant les vacances. Adieu les cahiers Passeports et bonjour les jeux ludiques qui nous font apprendre sans même y penser !

Les cahiers de vacances ont occupé de manière intelligente les matinées de nombreuses générations d’élèves, pour ne pas oublier tout ce qu’ils ont appris durant l’année scolaire. Voici une manière 2.0 de travailler pendant les vacances qui associe l’utile et l’agréable : des logiciels et applications qui permettent d’apprendre ou de réviser de façon ludique, mais intelligente.

Les plus polyvalentes

Knowunity

Knowunity: revision & devoir est une application mobile (Android et iOS) dédiée à l’apprentissage et aux révisions de contrôle et d’examens.

Elle rassemble plus de 13 millions d’utilisateurs et propose plus de 900 mille notes d’études, incluant des fiches de révision, des cours et des présentations sur divers sujets allant du collège au lycée, tels que les mathématiques, l’histoire, la chimie et la SVT. Elle propose aussi des cartes mémos et des quiz gratuits pour s’entraîner.

Knowunity: revision & devoir. Télécharger gratuitement

L’application, gratuite et disponible en plusieurs langues, permet aux élèves de consulter et de créer des fiches de révision, de rejoindre ou de former des groupes d’étude pour apprendre ensemble et partager des conseils. L’assistant IA intégré aide également à la réalisation des devoirs en fournissant des explications à partir de photos de devoirs.

OuiActive

Plus particulièrement dédiée aux collégiens, OuiActive est une application mobile gratuite pour Android, iOS et en service en ligne dont l’objectif est de rendre l’apprentissage plus interactif et plus ludique.

Varier les supports optimise la compréhension et favorise la mémorisation. Quiz, vidéos, mini-jeux, fiches… il y en a pour tous les goûts. Et les leçons suivent le programme scolaire, donc il est tout à fait possible d’utiliser l’application tout au long de l’année, en support des cours classiques.

OuiActive : revisions college Télécharger gratuitement

Pédagogique et ludique, OuiActive offre une interface conviviale et en français, qui permet aux parents et surtout aux élèves du collège de s’y retrouver facilement.

Nomad Education

Moins ludique, mais très efficace, Nomad Education regroupe l’ensemble des programmes officiels de l’Éducation Nationale depuis les classes de primaire jusqu’aux études supérieures.

Cette application gratuite pour Android, iOS et en service en ligne est destinée plus particulièrement aux élèves préférant le schéma classique avec des cours, des exercices, des corrigés, des fiches de révision et des quiz pour s’entrainer.

Nomad Education (Brevet Bac Sup Primaire) Télécharger gratuitement

Pour les élèves curieux de l’actualité, ou d’un sujet particulier, il est possible, depuis l’application, de consulter des journaux et d’écouter des podcasts. Et pour les élèves anxieux, un module d’exercices de respiration est également disponible.

Kartable

Kartable s’adresse aux élèves du CE1 à la terminale et propose des milliers d’exercices dans 14 matières différentes : Mathématiques, Français, Histoire, Géographie, ECS, Physique-Chimie, SVT, Anglais, Allemand, Espagnol, SES, Philosophie, Littérature, Enseignement Scientifique.

Kartable Télécharger gratuitement

Ce qui change avec Kartable, c’est l’approche évolutive de l’application qui s’adapte en permanence au niveau et aux acquis de l’élève.

De nombreuses évaluations sont mises en place de manière à ajuster les exercices et les contenus en fonction du savoir déjà acquis. Pas de perte de temps pour passer des niveaux sur des matières ou des notions déjà apprises.

Pour aider aux révisions

Studysmarter

Pour les collégiens, les lycéens et les étudiants en niveau supérieur, Studysmarter est un allié de choix pour les révisions et l’apprentissage de nouvelles connaissances. En plus des cours et exercices sur des milliers de thématiques, cette application pour Android et iOS met à votre disposition des FlashCards, un système de révision géré par l’IA où vous pouvez retrouver des questions et leurs réponses et les consulter quand bon vous semble.

Le système repose sur la répétition de la question, dont la réponse finit par être acquise.

StudySmarter: Flashcards, Note Télécharger gratuitement

Statistiques des progrès, des centaines de supports d’études, des outils intelligents pour noter et marquer les éléments importants pour créer des fiches ou des flashcards… l’application est complète et propose même un module Exam AI qui reproduit une configuration d’examen et vous corrige avec des explications.

Quizlet

De nombreuses applications surfent déjà sur l’apprentissage par répétition espacée et il a été démontré que cela fonctionne.

On pense notamment à Duolingo et Memrise, qui présentent plusieurs fois les mêmes mots jusqu’à ce que vous les reconnaissiez.

Quizlet fonctionne sur ce principe et propose des quiz, flashcards et notes dont les questions sont reposées à intervalles réguliers jusqu’à ce que vous les sachiez.

Quizlet Télécharger gratuitement

Et cela fonctionne aussi bien pour l’histoire que les mathématiques et les sciences. Les défis sont variés et ne reposent pas uniquement sur le principe des questions et des réponses visuelles. Énonciation vocale, QCM, association d’idées sont autant de supports multimédias à découvrir pour apprendre de manière interactive et intelligente.

Jouer en apprenant

PowerZ

PowerZ est un ovni dans le monde du jeu vidéo ludique.

Disponible sur toutes les plateformes, ce jeu vidéo à monde ouvert permet aux enfants de parcourir les étendues de différents mondes en participant à des mini-jeux dans toutes les matières scolaires classiques, mais aussi dans d’autres sujets aussi variés que l’astronomie, le sport, la musique…

PowerZ : Nouveaux Mondes Télécharger gratuitement

Vous allez même pouvoir dresser votre animal de compagnie et rejoindre les bancs d’une école de magie… Pour faire monter votre avatar dans les niveaux et récolter des gemmes, il vous faudra résoudre des jeux de logique, répondre à des questions et résoudre des quêtes.

GCompris

Pour les enfants de 2 à 10 ans, GCompris est un logiciel et une application 100% gratuite qui propose de multiples activités sous forme de mini-jeux thématiques.

Chacun dispose de son propre gameplay, mais il n’y a aucun lien entre eux, comme vous pourriez le retrouver sur PowerZ.

GCompris Télécharger gratuitement

Vous y retrouvez les fondamentaux des mathématiques, du français, du calcul et de l’histoire, mais aussi d’autres thématiques comme la musique, les beaux-arts, etc. Faire travailler sa stratégie, sa mémoire, sa logique et même apprendre à utiliser la souris et le clavier font aussi partie des apprentissages disponibles.

Wiloki

Pour les élèves du CE1 à la 3ème,Wiloki n’est pas uniquement centré sur le jeu, mais son interface colorée rappelle les jeux vidéo.

Les enfants peuvent travailler dans un environnement ludique et apprendre aussi bien en écoutant des podcasts qu’en répondant à des quiz ou en participant à des défis avec ses amis (connectés à l’application).

Wiloki – Soutien scolaire du primaire au collège Télécharger gratuitement

Ce qui distingue Wiloki, c’est l’utilisation de l’IA en tant que coach éducatif. Il apprend à vous connaître et vous propose des quiz pluridisciplinaires ou thématiques en fonction de ce que vous souhaitez travailler ou réviser. Il augmente évidemment la difficulté si vous répondez juste.