Android 14 va encore piquer de bonnes idées à Samsung One UI

Pour Android 14, Google reprendra à son compte une bonne idée supplémentaire de Samsung et de son interface One UI, cette fois en lien avec la gestion du volume. Ce n’est pas la première fois que le géant de Mountain View chaparde une fonction déployée préalablement par son partenaire coréen.

Samsung a déployé au fil du temps plusieurs bonnes idées pour améliorer sa surcouche logicielle One UI. Des bonnes idées qui sont désormais reprises, pour certaines d’entre elles en tout cas, par Google, notamment sur les premières moutures d’Android 14. La firme aurait ainsi d’ores et déjà ajouté les notifications « Screen flash » de One UI aux versions préliminaires d’Android 14, au même titre que la fonction de déverrouillage par confirmation automatique.

Mais ce n’est pas tout, d’après Mishaal Rahman, journaliste spécialisé, Google réemploierait aussi sur Android 14 le système de gestion du volume proposé par One UI. C’est en tout cas ce que certains utilisateurs de la bêta d’Android 14 DP2 (Developer Preview) ont pu remarquer à la suite d’une mise à jour… du moins avant que Google ne revienne en arrière.

À la manière de ce que propose déjà One UI, Android 14 devrait donc bientôt permettre de contrôler séparément (mais depuis un menu unique), le volume de la sonnerie, des appels, des notifications, de l’alarme ou encore le volume des médias (quand vous écoutez de la musique ou une vidéo, par exemple). Comme le précise SamMobile si les volumes de sonnerie et de notification seront réglables séparément, mettre votre smartphone en vibreur suffira à basculer les deux en mode silencieux.

Several users are reporting that the "ring & notification volume" sliders have been suddenly split into "ring volume" and "notification volume" in Android 14 DP2.

This is WITHOUT them flipping any flags, which was previously required to enable separate ring/notification volume. pic.twitter.com/eTTsnZI61K

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2023