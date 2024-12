Android 16 pourrait automatiquement organiser vos notifications en plusieurs catégories

Une nouveauté intéressante se profile à l’horizon pour les utilisateurs Android. Google développe actuellement une fonctionnalité baptisée « notifications groupées », destinée à organiser intelligemment les alertes par thématiques. Cette fonctionnalité pourrait voir le jour soit dans la version stable d’Android 15 QPR2, soit avec Android 16.

D’après les découvertes de Mishaal Rahman pour Android Authority dans la deuxième version bêta d’Android 15 QPR2, cette fonction s’inspire directement du système de tri des emails de Gmail. Les notifications seront regroupées en différentes catégories : Promotions, Actualités, Réseaux sociaux et Recommandations.

Actuellement, Android regroupe les notifications uniquement par application. Le nouveau système, encore désactivé par défaut, permettra une organisation plus fine et personnalisable. Les utilisateurs pourront choisir quelles catégories activer et même décider de mettre en sourdine certains types de notifications, une configuration qui primera sur les paramètres individuels des applications.

Fini le fouillis dans les notifications avec cette fonctionnalité

Cette fonctionnalité répond à un besoin croissant de gestion du flux continu de notifications qui peut devenir rapidement envahissant. Elle s’intègrera aux côtés d’une autre nouveauté en développement : le « notification cooldown », également prévu pour Android 16.

« Le panneau de notifications est l’un des points forts d’Android », explique Rahman. « Cette nouvelle approche permettra aux utilisateurs de mieux gérer leurs notifications en fonction de leurs priorités, comme ils le font déjà avec leurs emails dans Gmail ».

Les développeurs de Google travaillent également sur une fonction « chip notification » qui permettra l’affichage direct des notifications dans la barre d’état. Ces innovations témoignent de la volonté de Google d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur sur Android.

Bien que la date précise de déploiement reste incertaine, ces améliorations promettent une gestion plus intelligente et moins stressante des notifications sur les appareils Android. Vous pourrez ainsi mieux maîtriser le flux d’informations que vous recevez quotidiennement sur votre smartphone.