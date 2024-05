Android TV – Google TV : retrouver la télécommande perdue deviendrait plus simple

Google s'apprêterait à déployer sur plus d'appareils la fonctionnalité « Find my remote », pour permettre de retrouver facilement une télécommande égarée. Cette fonction pourrait s'installer plus largement sur nos Android TV et Google TV à travers leur prochaine mise à jour logicielle majeure : Android TV 14.

Râler parce qu’on a perdu la télécommande TV nous est déjà arrivé à tous. Pour la retrouver rapidement, Google mise sur une fonctionnalité qui permet justement de localiser ladite zappette grâce à son système Android TV. Cette fonction, intitulée « Find my remote », devrait bientôt se frayer un chemin sur plus d’appareils, pour épauler un nombre plus important d’utilisateurs. C’est en tout cas ce que découvre Android Authority dans Android TV 14, attendu prochainement sur les dispositifs Google TV et Android TV.

Dans la dernière bêta de cette nouvelle version, évoquée la semaine dernière lors de la conférence Google I/O, le site spécialisé a découvert une référence explicite à « Find my remote », laissant entendre que cette fonction arrivera bientôt sur plus d’appareils Google TV.

« Lorsque l’option Find my remote est activée, vous pouvez émettre un son pour localiser la télécommande de votre Google TV si elle est égarée », lit-on. « Vous pouvez appuyer sur un bouton de votre Google TV pour émettre un son sur votre télécommande pendant 30 secondes. Cette fonction ne fonctionne qu’avec les télécommandes Google TV prises en charge. Pour arrêter le son, appuyez sur n’importe quelle touche de votre télécommande ».

Un pré-requis matériel reste d’actualité…

Notez que tous les appareils ne seront pas éligibles à cette fonction. Il faudra en effet que votre télécommande soit compatible et qu’elle embarque un petit haut-parleur, selon toute vraisemblance, pour émettre le son évoqué plus haut par Google, mais aussi que votre dispositif de streaming soit éligible aux futures mises à jour d’Android TV.

Cela étant dit, on peut raisonnablement penser que tous les appareils Google TV et Android TV commercialisés après le déploiement à grande échelle d’Android 14 disposeront de cette fonctionnalité et du matériel approprié. Certains fabricants semblent par ailleurs avoir négocié avec Google pour intégrer cette fonctionnalité en avance, y compris sur du matériel doté d’une ancienne version d’Android TV.

Ci-dessus, une capture d’écran émanant des réglages de la nouvelle Onn Pro box de Walmart. Commercialisée aux États-Unis et animée par Android TV 12, cette dernière dispose déjà de la fonction « Find my remote »… comme vous pouvez le voir.