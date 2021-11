Google envoie la mauvaise mise à jour Android sur ses anciens smartphones

Une mystérieuse mise à jour Android 12 a été proposée sur les anciens smartphones Android Pixel de Google. Après des recherches de la communauté, il s'agit en réalité d'une mise à jour spécifique à un opérateur américain.

Ces derniers jours, Google a apparemment déployé une nouvelle mise à jour pour les anciens smartphones Pixel dans le monde entier. La mise à jour, dont la taille dépasse les 1,5 Go, n’a introduit aucun changement évident sur les appareils. La communauté s’est intéressée de plus près à cette mise à jour, plusieurs sujets ont été ouverts sur Reddit tandis que des tickets ont été ouverts auprès du support client de Google.

Cette fameuse mise à jour était en fait une réinstallation complète du système d’exploitation vers la version spécifique de l’opérateur américain Verizon. Aucun changement n’a été trouvé autre que le numéro de version du système d’exploitation, il s’agissait d’une version d’Android 12.

Ok confirmed, Google pushed special build for VZ to everyone. pic.twitter.com/gyOqRFbauv

— Emir Bardakçı (@trzpro) November 10, 2021