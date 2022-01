Sur Android 13, passer des écouteurs aux enceintes devrait être plus agréable

Pour Android 13, Google envisagerait de retravailler son menu de gestion des sources audio, relativement peu utilisé aujourd'hui.

Android 12 n’est pas encore arrivé sur la plupart des smartphones en circulation que nous voilà déjà à évoquer la prochaine itération du système d’exploitation de Google, le bien nommé Android 13.

Selon Android Police, il ne faudra sans doute pas attendre de refonte complète du design comme on l’a connue avec Android 12. Cependant, Google ne devrait pas s’interdire quelques améliorations de son interface.

Refonte graphique

L’un des éléments sur lesquels la firme de Mountain View serait en train de plancher pourrait être une refonte du menu « Média » ou « sortie audio » du volet des raccourcis.

Le menu quoi ? Oui, car si Google veut le retravailler, c’est sans doute parce que la plupart des utilisateurs ne connaissent même pas son existence. Il s’agit d’un petit menu qui apparaît lorsque vous tapotez sur une musique que vous êtes en train d’écouter. Il vous est alors proposé de changer de sources audio. Android 13 devrait simplifier son design et, on espère, le rendre plus accessible et visible pour les utilisateurs.

« L’ancien » menu sur Android 12. // Source : Frandroid Le nouveau menu audio sur Android 13 devrait ressembler à cela. // Source : Android Police

Depuis son apparition sur Android 10, Google peine à l’imposer. Il avait déjà été retravaillé sous Android 11. Le gros du redesign se concentrerait sur la barre de volume, de ce qu’on peut en voir sur la capture d’écran d’Android Police. Il se rapprocherait du look très arrondi façon Material You qu’on retrouve partout sur Android 12.

De plus, il devrait être plus facile de savoir en un coup d’œil si un appareil est déconnecté, puisqu’il prendrait un effet de transparence grisée à la place de la seule mention « déconnecté » à côté de son nom. Signalons aussi que l’appareil actif pourrait se voir affubler d’une coche. Jusqu’ici, seule la présence de la barre de volume permet de savoir quel appareil est en train de diffuser.

