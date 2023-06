Android 14 arrive en version stable Beta 3 avec un écran de verrouillage vraiment personnalisable

Android a publié la troisième bêta d'Android 14 : il s'agit de la première version stable, étape importante avant la sortie officielle. Découvrez toutes les nouveautés d'Android 14 Beta 3, même les plus petites.

Parmi les étapes importantes dans le développement d’une nouvelle version d’Android, il y a celle de l’étape de la stabilité de la plate-forme. Elle permet aux développeurs de réaliser des tests finaux avant publication de leurs applications. De quoi avoir une idée de ce que donnera Android 14, puisque sa Beta 3 a été mise en ligne, dont 9to5Google a répertorié les changements.

L’écran de verrouillage est enfin réellement personnalisable

Dans les paramètres de personnalisations d’Android, on peut enfin modifier l’écran de verrouillage. On peut désormais choisir parmi sept styles d’horloge avec, à chaque fois, des options de polices, de taille et de couleur.

Certaines horloges proposent des formats originaux (notamment de date), peuvent se placer à des coins de l’écran, et on peut afficher où l’on souhaite les informations météorologiques.

Autre changement notable : c’est l’arrivée des raccourcis sur l’écran de verrouillage. Plusieurs choix sont proposés : couper la sonnerie, activer le mode « Ne pas déranger », contrôle de l’appareil, lampe de poche, scan de QR code, caméra, caméra vidéo.

Un nouvel indicateur de charge de la partie

Le premier changement constaté se situe au niveau de l’indicateur de charge. Il reprend le design des pilules qui apparaissent lors des appels téléphoniques, dans le coin supérieur droit de l’écran.

L’ajout principal, c’est celui du pourcentage de batterie qui ne s’affichait auparavant pas dans la barre d’état. Pour ceux qui ne l’affichent pas constamment (je ne vous comprends pas), cela peut être pratique afin de savoir combien de batterie vous avez avant de débrancher votre smartphone. Ce qui paraît néanmoins étrange, c’est que l’icône du réseau Wi-Fi disparaît avec cette pilule.

Les icônes Material You légèrement revues

Avec la fonction Material You, on peut synchroniser toutes les couleurs de l’interface, pour changer celles des boutons notamment, mais aussi des icônes d’applications. Dans cette bêta, on note que les icônes retravaillées sont plus colorées qu’avant.

9to5Google note que « les arrière-plans de chaque icône ont des couleurs plus vives, tandis que la couleur de l’icône elle-même est également un peu plus vive ». Toutefois, cela fait perdre un peu en contraste, ce qui peut peut-être moins s’adapter à son fond d’écran.

Les autres nouveautés d’Android 14 Beta 3

Il existe quelques autres nouveautés mineures, mais qu’il fallait tout de même mentionner.

Des boutons de la fonction capture d’écran plus arrondis

Lorsque vous faites une capture d’écran sur Android, une fenêtre s’affiche en bas à gauche de l’écran : on y voit la prévisualisation de la capture, le bouton de partage et le bouton d’édition.

Dans la bêta 3, ces deux boutons sont plus arrondis dans les angles : de quoi rappeler les tuiles des paramètres rapides d’Android et ainsi ramener davantage de cohérence dans le design du système.

Une nouvelle mise à jour de sécurité

Une bêta est aussi l’occasion de mettre à jour les systèmes de sécurité d’Android. La dernière mise à jour à date est du 5 mai 2023.

Un tutoriel de la navigation par gestes revu

Lors de la configuration d’un smartphone ou d’une tablette, Android vous propose de tester la navigation par gestes, pour pourquoi pas l’utiliser. Elle permet d’économiser un peu de place sur l’écran en supprimant les boutons.

9to5Google ajoute que le tutoriel a été revu : il est plus coloré et plus simpliste qu’auparavant a priori.

