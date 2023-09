Android 14 : ce petit raccourci sera pratique pour gérer le volume de votre smartphone

Android 14 apporte au volet des raccourcis une petite modification qui n'a l'air de rien, mais qui est pourtant bien pratique : la possibilité de passer en « Mute » d'un seul geste.

Pourquoi ne pas l’avoir proposé avant ? La question se pose, mais peu importe, Android 14 apporte à son volet des raccourcis une petite modification toute bête, qui vaut le coup… même si elle pourrait facilement passer inaperçue de prime abord. Comme le rapporte 9to5Google, Google permet désormais de couper instantanément le volume d’un média en cours de lecture, et ce, d’un seul geste : un simple clic sur l’icône « haut-parleur », visible à gauche de la barre de volume.

Un autre tapotement, qui demande moins d’effort que de glisser le curseur vers la droite, permet pour sa part de rétablir le son, mais seulement jusqu’à un sixième du niveau de volume total. Cela a probablement pour objectif de protéger les oreilles du rétablissement trop rapide d’un volume élevé.

Une nouveauté pour l’instant en bêta

Notons que cette nouveauté n’est pour l’instant disponible que sur la bêta d’Android 14. Découverte plus précisément sur la bêta 5, il est néanmoins possible qu’elle ait été déployée plus tôt par Google.

Quoi qu’il en soit, ce raccourci fonctionne avec les haut-parleurs de l’appareil en lui-même, mais aussi avec les écouteurs Bluetooth, le haut-parleur Dock de la Pixel Tablet et d’autres cibles Cast (Nest Hub, entre autres).

Pour rappel, Android 13 ne permet pas un tel geste. On ne peut y couper le son qu’en glissant le curseur complètement vers la gauche, ou en essayant d’appuyer avec précision sur l’extrême gauche de la barre. Une solution qui ne permet toutefois pas d’atteindre le seuil de 0 %, mais simplement de réduire le volume.

Notons que ce changement observé sur la bêta d’Android 14 n’est pas le seul déployé par Google, qui modifie son volet de raccourcis par petites touches. Désormais, il y a par exemple une rubrique « Haut-parleurs et écrans » dans le sélecteur de sortie, et le lecteur multimédia d’Android 14 émet une petite vague quand vous cliquez sur Play / Pause.

