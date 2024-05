Android 15 Beta 2 utilise une technologie de VLC pour apporter un codec vidéo important

On découvre petit à petit les secrets et nouveautés d'Android 15 Beta 2. Parmi eux, il y a l'arrivée d'un décodeur vidéo créé par VideoLan, l'association française derrière VLC. Il permet de profiter du codec AV1 sur les smartphones non compatibles.

La deuxième bêta d’Android 15 est arrivée, sa liste de smartphones compatibles et ses nouveautés aussi. Google poursuit son travail sur l’apport du codec vidéo AV1 sur le plus de smartphones possible. Et pour rendre compatibles les smartphones qui ne le sont pas de base, l’entreprise fait appel à une technologie de VideoLan.

Pour rappel, VideoLan est une association française surtout connue pour le lecteur vidéo très célèbre qu’elle a créé : VLC.

dav1d arrive dans Android 15 : à quoi ça sert

Comme l’indique le blog d’Android, dav1d est désormais disponible pour les appareils Android qui ne prennent pas matériellement en charge le décodage de l’AV1. Pour rappel, l’AV1 est un codec vidéo de nouvelle génération ouvert que toutes les entreprises du numérique peuvent utiliser. Il a été développé par l’Alliance for Open Media (AOM) — regroupant pléthore de grandes sociétés — qui cherche à mettre en place des standards industriels ouverts. Il est aujourd’hui mis en place par des services comme Netflix, YouTube et Twitch.

Ce codec est 30 % plus efficace dans sa compression des vidéos tout en offrant des images plus vives, de meilleures couleurs et de meilleures lumières. De quoi le rendre optimal pour les vidéos jusqu’en 8K.

Le souci, c’est que pour le décoder efficacement, il faut que le matériel (téléviseur, smartphone, ordinateur, etc.) soit compatible. Une mise à jour ne règle pas forcément le problème de l’incompatibilité, ou alors avec de faibles performances. C’est là que dav1d entre en jeu. Il s’agit d’un décodeur logiciel ouvert de l’AV1 développé par les créateurs du lecteur vidéo VLC (celui au plot orange !). Selon les développeurs d’Android, « il est jusqu’à trois fois plus performant que l’ancien décodeur logiciel AV1, permettant la lecture AV1 HD pour plus d’utilisateurs ».

Si pour les smartphones haut de gamme récents, cela ne devrait rien changer, car ils bénéficient d’un décodage matériel efficace grâce au SoC, cette nouveauté devrait aider les modèles moins cher. Tant mieux, c’est ce que la majorité des utilisateurs ont dans leur poche.

Comment profiter de ce décodeur d’AV1 sur Android

On peut lire sur le blog d’Android que pour en profiter, les applications de votre smartphone doivent utiliser dav1d en l’appelant « c2.android.av1-dav1d.decoder ». Cela permet de faire en sorte que ce soit lui qui devienne le décodeur AV1 par défaut dans une mise à jour ultérieure. Sa prise en charge n’est par ailleurs pas limitée qu’à Android 15 : elle sera reportée sur les appareils Android 11 et plus, s’ils reçoivent des mises à jour du système Google Play.

Quant à Android 15, on ignore quand le système d’exploitation sortira officiellement. Google a déjà dévoilé un agenda prévisionnel (et respecte pour l’instant les dates). On imagine qu’Android 15 sera publié définitivement entre fin septembre et début octobre comme c’est traditionnellement le cas. Il faudra ensuite patienter afin que les différents constructeurs mettent à jour leurs interfaces respectives.