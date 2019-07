Le code de la bêta 5 d’Android 10 Q révèle que les Google Pixel pourraient profiter de plusieurs fonctionnalités de personnalisation semblables à un magasin de thèmes, permettant notamment de retoucher le style général du smartphone ou des horloges.

Android 10 Q se dévoile toujours petit à petit, à mesure que les versions bêta s’enchaînent. La dernière en date, la bêta 5, ne s’est pas encore vraiment dévoilée, mais une version en fuite permet déjà d’en voir les futures fonctionnalités.

On a par exemple pu apprécier un peu plus la refonte de la navigation par gestes, et ce qu’il adviendra des launchers alternatifs avec elle. De nouvelles fonctionnalités ont été repérées par XDA Developers aujourd’hui.

Un moteur de thèmes pour les Pixel sous Android 10 Q

Avec la bêta 2, le site avait déjà repéré un APK « Pixel Themes » qui ne dévoilait rien à l’époque. Sur cette bêta 5, XDA a pu creuser la question et repérer deux nouvelles lignes dans le code suggérant une progression, indiquant qu’il sera possible d’essayer « différents styles, fonds d’écran, types d’horloge et plus » à l’avenir.

Ces lignes apparaîtraient dans les suggestions de paramétrages, comme peuvent apparaître aujourd’hui des suggestions telles que paramétrer votre lecteur d’empreintes digitales. Quant aux fonctionnalités liées à ce moteur de thème, elles ne sont pas encore disponibles.

Toutefois, il est fort probable qu’il soit possible de changer la couleur d’accentuation, la forme des icônes ou encore la police utilisée par le système. C’est ce qui est permis par la classe ThemeOverlayManager du SystemUI, repérée une nouvelle fois par le site.