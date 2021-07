En solde, l’excellent stabilisateur DJI OM 4 est à -19 % sur Amazon

Pour capturer des photos et enregistrer des vidéos du plus bel effet avec son smartphone, il est nécessaire d'utiliser un stabilisateur de qualité. DJI est une référence en la matière, et le prouve encore avec son tout nouveau OM 4 qui profite en ce moment d'une promotion pendant les soldes.

Après la réussite du stabilisateur Osmo Mobile 3, DJI revient avec une version améliorée : l’OM 4, qui apporte quelques nouveautés par rapport à son prédécesseur. Désormais, le stabilisateur de DJI profite d’un système de fixation magnétique pour le smartphone. Si vous n’aviez pas sauté le pas avec la génération précédente, il est encore temps de vous lancer d’autant plus que le DJI OM 4 est moins cher durant les soldes.

Les points positifs du DJI OM 4

Son nouveau système de fixation magnétique

Un design compact et pliable

Une application fournie

Et une stabilisation toujours efficace

Au lieu de 149 euros, le stabilisateur DJI OM 4 est désormais disponible au prix de 120,68 euros sur Amazon.

Un stabilisateur qui s’aimante à votre smartphone

DJI renouvèle le nom de son stabilisateur avec une version plus simplifiée et passe de Osmo Mobile à OM. La marque change le nom, mais continue d’apporter des nouveautés sur son nouveau stabilisateur. La marque a souhaité revoir son système de fixation sur le modèle OM 4 pliable qui est désormais équipé d’une fixation magnétique.

Pour l’installer rien de compliqué, il suffit d’utiliser une bride métallique (fournie) sur le dos de votre smartphone, ou bien d’opter pour un anneau magnétique à coller. L’installation est facile et nettement plus rapide sans risquer de faire tomber votre téléphone lors de la fixation. L’OM 4 est équipé de moteurs améliorés par rapport à la génération précédente, le tout accompagné de la stabilisation sur 3 axes – pour des vidéos sans tremblements.

De nouveaux modes pour créer

Si vous êtes toujours caméra en main durant vos road trip et assez créatif, vous serez ravi d’apprendre que le OM 4 propose de nouveaux modes de capture. Il y a le mode ActiveTrack 3.0 qui permettra par exemple de suivre un sujet en mouvement, et le DynamicZoom vous aidera à effectuer un effet de zoom à la manière des films hollywoodiens.

On retrouve les modes Hyperlapse et Timelapse qui ont également été améliorés. Un mode Story vient s’ajouter à la liste pour celles et ceux qui souhaitent poster leurs aventures sur les réseaux sociaux. À noter, certains smartphones sont mieux optimisés à l’OM 4 que d’autres à propos de certaines fonctionnalités. Rendez-vous ici pour accéder à la liste.

Une application dédiée et une autonomie solide

Pour les plus créatifs d’entre vous, l’application DJI Mimo intègre un éditeur vidéo qui vous permet de créer des vidéos en un clin d’œil, notamment grâce aux tutoriels intégrés.

Pour finir, la marque promet une autonomie de 15 heures d’utilisation, ce qui vous laissera toute la liberté de filmer sans à vous soucier de la batterie. Il faudra compter environ 4h30 pour recharger totalement l’OM 4. Quant au contenu de la boîte, vous aurez également un trépied, un porte-anneau magnétique, un clip magnétique pour smartphone, une pochette de rangement, une dragonne et un câble de recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du DJI OM 4.

