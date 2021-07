La manette sans fil Xbox est à un excellent prix pour le dernier jour des soldes

Nous sommes les 27 juillet 2021 et les soldes d'été se termineront ce soir à minuit, mais en attendant, des tonnes de promotions sont encore disponibles chez les différents sites marchands. Sur Amazon par exemple, on trouve actuellement la manette Xbox avec 20 % de réduction.

La manette sans fil de Microsoft a été légèrement repensée à l’occasion de la sortie des consoles Xbox Series X et Series S. Elle se dote d’un nouveau grip plus adhérent, d’un D-Pad circulaire à la place de la croix directionnelle et d’un nouveau bouton « Share », le tout avec des tas de coloris différents. Le modèle Shock Blue est à l’honneur pour la fin des soldes puisqu’il benéficie d’une remise immédiate de 12 euros.

Les caractéristiques de la manette Xbox

La couleur faisant penser à Sonic

Les améliorations par rapport à l’ancien modèle

Elle est toujours compatible avec Xbox, PC, Android et iOS

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox dans son coloris Shock Blue est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 47,99 euros sur Amazon.

Une manette qui voit la vie en bleu

La manette Xbox propose de nombreux coloris différents, mais il faut avouer que ce design bleu et blanc rappelle fortement les couleurs de Sonic, le hérisson préféré de SEGA. Quoi qu’il en soit, c’est la même manette que pour les autres design, toujours avec un format plus compact que l’ancien modèle de la Xbox One pour s’adapter encore plus à toutes les mains.

Quelles sont les améliorations apportées par Microsoft ?

Cette manette, qui a accompagné les consoles Series X et S, a évidemment apporté quelques nouveautés comme la croix directionnelle qui est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. On retrouve également un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Ce même effet granuleux intervient aussi sur les gâchettes et les sticks analogiques, pour une meilleure adhérence.

La fonction « Share », ou partage en français, fait aussi son apparition via un bouton central sur cette nouvelle manette. Sur les consoles Xbox, cela permet de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie en vidéo. Une fonctionnalité que Sony utilisait sur sa DualShock depuis la PS4.

Pour jouer sur tous les supports

Cependant, par rapport à son concurrent japonais, Microsoft ajoute une grande force à sa manette : la simplicité du multi support. Elle peut alors être utilisée de façon Plug and Play avec les consoles Xbox, mais aussi sur PC (Windows), Mac, sans oublier les smartphones et tablettes tournant sous Android ou iOS.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la nouvelle manette sans fil Xbox.

