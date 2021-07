Canal+ avec Disney+ : une nouvelle série limitée fait passer l’abonnement à 25 €/mois

Malgré la concurrence, l'offre Canal+ reste toujours une valeur sûre, surtout avec ses séries limitées incluant les services de VOD comme Disney +. En ce moment, vous pouvez en profiter pour 24,99 euros par mois au lieu de 31,99.

Avec l’arrivée de nouvelles séries Marvel inédites comme Wandavision, plus récemment Loki, ou encore des contenus ciné/séries plus variés avec le catalogue Stars, Disney+ devient de plus en plus incontournable. Tout ceci couplé à un abonnement Canal + c’est mieux, mais avec une réduction exclusive de 50 euros sur le prix de l’abonnement, alors là c’est royal. On vous explique tout dans cet article.

C’est quoi une série limitée Canal+ avec Disney+ ?

Toute l’offre Canal+ sur TV et en version digitale

Des packs conçus pour tous les publics

L’apport de Disney+ sur 4 écrans avec 8 profils

Plusieurs packs sont au programme. Au lieu de 31,99 euros, le pack Disney+ est disponible à 24,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. On retrouve également le pack Series+ comprenant entre autres les chaînes cinéma de Canal+, Netflix et OCS à 31,99 euros par mois au lieu de 51,99, toujours avec un engagement de 24 mois. Sachez également que le premier mois est offert et que vous pouvez faire marche arrière si vous n’êtes pas satisfait du service. Enfin, 50 euros sont offerts sur l’abonnement pour les lecteurs de Frandroid en cliquant sur le lien ci-dessous.

L’offre Canal+ avec la TV, le sport et le cinéma

Canal+ c’est avant tout un catalogue TV de 300 chaînes touchant tous les publics et toutes les thématiques. Mais c’est aussi une série de chaînes ciné/séries avec des créations originales et des exclusivités. On retrouve également une partie sport complète comprenant le Football et la Formule 1. En fonction de vos envies, vous pouvez choisir l’offre qui vous correspond, le Pack Disney par exemple ne comprend que le catalogue Canal+ et la chaîne Canal+ Décalé.

Disney+ et son catalogue complet en prime

C’est une exclusivité de la plateforme, la possibilité d’obtenir un accès à Disney+ ainsi qu’aux chaînes Disney. La plateforme regroupe six univers avec des espaces consacrés aux films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et désormais Star. Il faut donc compter sur plus de 10 000 heures de programmes (films, séries, émissions, documentaires, courts métrages, etc.), issus des catalogues du géant du divertissement, mais aussi de la Fox et ses entités, des studios du groupe (Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone…). Le contenu s’améliore de semaines en semaines et compte aussi sur des créations originales, la récente série Loki en est un bon exemple.

Accessibles sur sa TV et depuis n’importe où

L’offre est pensée pour être visionnée sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal. Cette dernière est disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+. Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

