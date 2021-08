Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 Go) devient aussi abordable que le modèle 4G

Le Xiaomi Mi 11 Lite est par définition une déclinaison plus modeste et abordable que le flagship chinois du même nom. Il a été lancé en version 4G à partir de 329 euros et le modèle compatible 5G coûte aujourd'hui le même prix, alors qu'il en vaut normalement 399 euros.

Xiaomi propose deux déclinaisons pour son Mi 11 Lite : l’une compatible 4G et l’autre 5G. Cette dernière n’ajoute pas que cet argument, puisqu’elle propose également un processeur plus puissant et une meilleure caméra pour les selfies. De plus, elle est en ce moment disponible avec 70 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Mi 11 Lite 5G

L’écran AMOLED 6,55 pouces à 90 Hz

La puissance du Snapdragon 780

La charge rapide jusqu’à 33 W

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 329 euros chez RED by SFR, soit le même prix qu’au lancement pour le Mi 11 Lite 4G avec 64 Go de stockage.

Un smartphone qui s’inspire d’un flagship

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G propose un design inspiré du modèle haut de gamme dont il partage le nom, mais l’écran aux bords incurvés du Mi 11 classique est ici remplacé par un écran plat, laissant donc plus apparaitre les bordures autour. La technologie AMOLED est tout de même de la partie pour profiter des contrastes infinis et le taux de rafraichissement ne monte pas jusqu’à 120 Hz, mais 90 Hz. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Le module arrière de l’appareil photo propose une triplette, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. L’énorme capteur 108 mégapixels du Mi 11 n’est pas de la partie sur cette gamme de prix, mais cette composition offre tout de même une belle polyvalence — mention spéciale pour les modes portrait et macro — tout en proposant une qualité correcte des clichés capturés, sauf de nuit. Pour les selfies, on retrouve une caméra frontale de 20 mégapixels.

Une puce toujours signée Qualcomm

Cette version Lite n’intègre évidemment pas le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, aka le Snapdragon 888. Cependant, les performances de ce smartphone sont loin d’être à la ramasse avec un puissant Snapdragon 780G épaulé par 8 Go de mémoire vive. Le Mi 11 Lite 5G répond alors à toutes les tâches du quotidien sans broncher, mais n’a pas été optimisé pour les jeux 3D gourmands comme Fortnite. Mais en même temps, il ne prétend en rien être un smartphone gaming. De plus, c’est toujours mieux que le Snapdragon 732G de la version 4G.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 4 250 mAh est suffisante pour tenir toute une journée et la charge rapide jusqu’à 33 W permettra de récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Ce n’est pas aussi efficace que les 55 W du Xiaomi Mi 11, mais cela assure déjà le fait de pouvoir récupérer environ 50 % en à peu près trente minutes. Sans surprise, la charge sans fil n’est pas de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

