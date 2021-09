Le Xiaomi Mi 10T casse son prix pour devenir le moins cher avec un Snapdragon 865

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Xiaomi Mi 10T possède sans aucun doute le meilleur rapport puissance-prix du marché en embarquant le Snapdragon 865 pour seulement 269 euros sur Cdiscount, contre 399 euros à son lancement.

Vous doutiez du fait que Xiaomi propose le meilleur rapport qualité-prix avec ses différents smartphones ? Alors, cette promotion ne pourra que vous convaincre du contraire puisque le puissant Mi 10T est actuellement le moins cher du moment pour profiter des excellentes performances de l’ancienne puce haut de gamme de Qualcomm.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 10T

Un appareil photo moins Pro

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Un écran Full HD+ de 6,67 pouces à 144 Hz

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xiaomi Mi 10T (128 Go de stockage) est aujourd’hui en promotion à seulement 269 euros sur Cdiscount en cumulant la remise immédiate du revendeur avec l’ODR de 100 euros du constructeur — valable jusqu’au 26 septembre 2021.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un seul détail le différencie du Pro

Le Xiaomi Mi 10T classique est identique au Mi 10T Pro, sauf pour la partie photo. Il troque donc le capteur grand-angle de 108 mégapixels de son grand-frère contre un capteur de 64 mégapixels, qui suffit déjà pour capturer des clichés détaillés et de très bonne qualité. Le tout s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels ainsi qu’un objectif macro de 5 mégapixels pour ajouter un peu de polyvalence.

Mais pour le reste, c’est le même smartphone

On retrouve le même design et le même format, avec un écran plat IPS LCD de 6,67 pouces. Ce dernier propose une excellente fidélité des couleurs, une luminosité maximale correcte et une bonne balance des blancs, où le tout est ajustable depuis les paramètres. Pas d’OLED pour un contraste infini en revanche, mais on se réconforte avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz.

On retrouve ensuite sous la coque du Mi 10T le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) épaulé par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, rien ne peut mettre à mal ce smartphone en 2021. Les jeux les plus gourmands tourneront sans problème dans la plus haute qualité graphique et l’expérience utilisateur ne subira aucun ralentissement, même en abusant du multitâche.

L’autonomie est également un bon point du smartphone de Xiaomi. Avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, le Mi 10T est capable d’encaisser facilement plus d’une journée d’utilisation. Il est d’ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W, ce qui lui permet de passer de 10 à 100 % en une heure environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version Pro du Xiaomi Mi 10T.

Pour comparer le Mi 10T

Afin de découvrir contre qui se bat actuellement le puissant smartphone de Xiaomi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.