Darty propose un pack TCL 20 Pro 5G + tablette à moins de 500 euros

TCL a récemment lancé son 20 Pro, un smartphone qui se situe juste à l'entrée du haut de gamme. Il coûte normalement 549 euros, mais il est aujourd'hui disponible chez Darty à 499 euros avec une tablette TCL 10S offerte, laquelle est équipée d'une grosse batterie de 8 000 mAh.

Le TCL 20 Pro a été annoncé en mai dernier aux côtés des TCL 20L et 20L+, des smartphones plus modestes et accessibles. Lui, il est bien plus premium que les deux autres, avec une fiche technique solide pour le prix auquel il est proposé depuis sa sortie. Mais, aujourd’hui, il coûte 50 euros de moins que d’habitude et vous aurez même une tablette offerte pour votre achat.

Ce qu’il faut retenir du TCL 20 Pro

Un écran AMOLED de 6,67 pouces compatible HDR10

Les bonnes performances du Snapdragon 750G

La charge rapide efficace : 50 % en 30 min

Au lieu de 549 euros, le TCL 20 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Darty, dans un pack comprenant une tablette TCL 10S offerte.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL 20 Pro.

Un smartphone presque premium

Avec un tel design, le TCL 20 Pro veut faire ressentir son appartenance au segment haut de gamme. Le smartphone possède en effet tous les éléments esthétiques que l’on attend d’un tel appareil, à savoir un écran bord à bord qui occupe plus de 90 % de la surface avant, sans oublier les bords incurvés sur les côtés. L’écran est d’ailleurs de très bonne qualité, puisque AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+. On regrette l’absence de mode 90 ou 120 Hz, mais la marque se rattrape en apportant des technologies maison, comme le NXT Vision 2.0 qui permet d’upscaller automatiquement les contenus SDR vers du HDR.

La photo est également un élément important pour un smartphone dit « premium », donc le TCL 20 Pro propose une solution multiple capteurs, au nombre de 4, avec un principal de 48 mégapixels avec OIS (f/1,79), un ultra grand-angle de 16 mégapixels, 123 degrés (f/2,4), un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,2) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4). La polyvalence est au rendez-vous, avec une qualité des clichés plus que correcte pour le prix. Ce smartphone n’en fait pas des tonnes avec des algorithmes poussés, mais il reproduit fidèlement ce que votre œil voit, et c’est déjà bien.

Au niveau des performances, TCL n’a pas visé le plus haut du panier avec la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Non, la marque s’est contentée d’intégrer un Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM dans son téléphone. Ceci étant dit, cette configuration suffit amplement, même pour faire tourner des jeux 3D. L’expérience utilisateur est donc globalement fluide sous Android 11 et le 20 Pro et même dans la liste des smartphones qui peuvent vous faire accéder à la bêta d’Android 12. L’autonomie n’est enfin pas son point fort avec une batterie de 4 500 mAh qui ne tient pas plus d’une journée, mais on se réconforte avec une charge rapide 18 W efficace et une charge sans fil 15 W pratique.

Et la tablette offerte ?

La TCL 10S est une tablette entrée de gamme qui propose un écran Full HD+ de 10,36 pouces, une taille agréable pour regarder des films et séries pendant les vacances, par exemple. Les performances de l’appareil sont loin d’être excellentes, et quelques ralentissements sont à prévoir dans l’interface, mais cela sera amplement suffisant pour diffuser du contenu sur un écran plus grand. Son principal atout est sans aucun doute la batterie de 8 000 mAh qui promet, sur le papier, une endurance de 2 à 5 jours selon l’utilisation.

Quel autre smartphone pour moins de 500 euros ?

Afin de découvrir ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire que le TCL 20 Pro, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2021.