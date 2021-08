Mi Watch Lite : la montre connectée de Xiaomi est encore plus abordable à moitié prix

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la Xiaomi Mi Watch Lite est la montre connectée la plus économique du moment. Déjà très abordable depuis son lancement en France, seulement 69 euros, elle est aujourd'hui disponible à moitié prix sur Amazon suite à une remise immédiate de 51 %.

Si vous voulez une montre connectée efficace et pas chère, c’est vers la Mi Watch Lite de Xiaomi qu’il faut se diriger. Ce récent wearable lancé au début de l’année 2021 par la marque chinoise a la particularité de proposer de nombreuses fonctionnalités liées à la santé et le sport, sans oublier une grande autonomie, pour un prix vraiment abordable. D’autant plus aujourd’hui, puisqu’elle coûte actuellement la moitié de sa valeur initiale.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Watch Lite

L’autonomie de 9 jours

L’écran rectangulaire de 1,4 pouce

Les nombreuses fonctionnalités pour un petit prix

Au lieu de 69 euros à sa sortie, la Xiaomi Mi Watch Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 33,73 euros sur Amazon. C’est tout simplement le prix le plus bas constaté jusqu’à maintenant sur la plateforme du géant américain.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Xiaomi Mi Watch Lite.

Quand l’Apple Watch sert de référence esthétique

La Mi Watch Lite est une montre connectée qui ne cache pas son inspiration pour l’Apple Watch. Ce n’est pas une surprise, puisque d’autres constructeurs l’ont fait avant Xiaomi (coucou l’Oppo Watch). Cette smartwatch propose donc ce fameux format rectangulaire, avec un écran TFT de 1,4 pouce en couleur et affichant une définition de 320 x 320 pixels. Plus de cent cadrans sont proposés pour la personnalisation, afin de varier le style en fonction de votre envie. Un bouton sur la tranche droite du boîtier est également disponible pour revenir au menu principal.

Pour l’utiliser, il suffit d’installer Xiaomi Wear sur votre smartphone Android ou Xiaomi Wear Lite sur votre iPhone. De nombreuses informations sont d’ailleurs disponibles à l’écran, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo, ou encore l’alarme de votre réveil.

Le sport et la santé sans payer le prix fort

Pour son prix, la montre de Xiaomi a en effet le mérite de proposer de nombreuses fonctionnalités santé, en passant par le suivi du sommeil, l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres grâce à ses moult capteurs. Cette montre met également en avant l’intégration d’un GPS précis capable d’indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.

Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu’à 11 activités sportives : la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, le yoga, etc. Notez que la natation fait également partie de cette liste, puisque la montre connectée résiste à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Une autonomie avec un grand A

En ce qui concerne l’autonomie, la montre connectée abordable de Xiaomi s’en sort excellemment bien avec 9 jours d’utilisation standard selon la marque, et 10 heures en mode sport avec le GPS activé en continu, toujours selon la marque. Comptez enfin deux heures pour la recharger entièrement via le support livré avec.

