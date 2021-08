Aujourd’hui, la batterie externe sans fil de Samsung ne coûte pas plus cher qu’une place de cinéma

Si vous êtes toujours dans l'angoisse de tomber en rade de batterie avec votre téléphone, il vous faut une batterie externe. Le modèle de Samsung avec 10 000 mAh de capacité est une solution efficace et pratique grâce à sa compatibilité charge sans fil. De plus, elle ne coûte que 10 euros en ce moment.

Bien pratique pour recharger son smartphone (en mode filaire ou sans fil) et facile à transporter, la batterie externe de Samsung est pratique à avoir au quotidien s’il vous arrive de ne pas avoir tout le temps accès à une prise. Ce n’est pas la meilleure des batteries externes, mais son petit prix met aujourd’hui tout le monde d’accord.

Pourquoi choisir cette batterie externe ?

Son format est compact et facile à transporter

Sa compatibilité avec la charge sans fil Qi

Le Fast Charge (10 W) pour les appareils Samsung

Au lieu de 59,99 euros, la batterie externe sans fil 10 000 mAh de Samsung est actuellement en promotion à 9,99 euros chez Boulanger après avoir soustrait le montant de 20 euros liée à une offre de remboursement valable jusqu’au 15 octobre 2021.

Une batterie qui vous accompagne au quotidien

Pas plus gros qu’un smartphone, le gabarit de la batterie externe sans fil de Samsung est compact, facilitant ainsi son transport lors de vos déplacements. De plus, Samsung propose une batterie sobre avec un revêtement argenté en aluminium. Quant à sa capacité, si vous aviez des doutes à cause de son format et bien n’ayez crainte, car elle dispose d’un accumulateur de 10 000 mAh. Cela permet de recharger complètement deux fois un smartphone standard. Vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo ou regarder des séries sur votre téléphone dans les transports en commun sans à penser à votre autonomie.

Avec la charge rapide et sans fil

Lorsqu’on regarde d’un plus près la batterie de Samsung, on aperçoit un cercle en plein milieu. Il s’agit d’un socle à induction qui va permettre la charge sans fil avec les appareils compatibles, autrement dit certifiés Qi. Pour recharger votre smartphone, votre montre connectée ou bien encore vos écouteurs sans fil compatibles, il suffit simplement de les poser sur la face avant de l’accessoire. Si vous possédez un appareil Samsung, la charge monte jusqu’à 10 W grâce au format propriétaire Fast Charge. Concernant les autres appareils, il faudra vous contenter d’une charge de 5 W.

Pour finir, vous retrouverez sur cette batterie un port USB-A pour recharger un second appareil tout en utilisant la charge sans fil. Un port USB-C est également présent pour la recharge de la batterie elle-même, sans oublier le câble pour la brancher. En revanche, il n’y a pas de bloc d’alimentation fourni, il faudra utiliser celui de votre smartphone, ou autres.

Trouvez la batterie idéale pour votre smartphone

