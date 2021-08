Beoplay H4 : le casque sans fil accessible de Bang & Olufsen est à moitié prix

Si vous êtes à la recherche d’un bon casque sans fil à emporter partout avec vous, sachez que le casque Beoplay H4 (2e génération) de Bang & Olufsen est désormais disponible sur Amazon à 150 euros au lieu de 300 euros habituellement. C'est accessoirement le prix le plus bas constaté depuis le lancement.

Bang & Olufsen est une société danoise réputée pour ses produits audio haut de gamme. Avec son Beoplay H4, la marque cible les plus jeunes en proposant un casque sans fil toujours prestigieux, mais moins coûteux que les autres références du constructeur. D’autant plus, qu’aujourd’hui, il est à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir du Beoplay H4 (2e génération)

Le casque est confortable

Il offre une bonne qualité audio

Ainsi qu’une bonne autonomie (19 heures)

Et propose de nouvelles fonctionnalités (assistant vocal, microphone supplémentaire)

Habituellement proposé au prix de 300 euros, le casque Bluetooth Beoplay H4 (deuxième génération) de Bang & Olufsen est actuellement en promotion à seulement 150 euros sur Amazon.

Un casque au design minimaliste et confortable

La firme danoise propose sur le Beoplay H4 une finition épurée et soignée. Cependant, cette seconde génération a changé, le casque est entièrement fabriqué à la main avec le bandeau et les coussinets en cuir d’agneau. À l’intérieur de ces coussinets, on y retrouve de la mousse à mémoire de forme afin de s’adapter à vos oreilles et de garantir une bonne isolation acoustique.

Même après plusieurs heures d’écoutes, le casque audio reste confortable, notamment grâce à son poids léger de 235 grammes. Il est donc idéal pour vos déplacements et dispose d’une belle autonomie avec 19 heures d’écoute en Bluetooth. Quant aux touches de contrôles, on retrouve trois boutons physiques, mais un autre bouton fait son apparition pour interagir avec Google Assistant ou Siri.

L’expérience sonore de B&O

Côté audio, le casque bénéficie du savoir-faire de Bang & Olufsen et propose un son avec des basses et des aigus bien équilibrés. Pour cette tranche de prix, on regrettera l’absence de la réduction de bruit active, mais l’isolation passive est correcte. Toutefois, elle devient vite insuffisante dans un environnement bruyant, comme une gare par exemple. On apprécie également l’application Beoplay disponible sur Android et iOS, qui permet d’obtenir un réglage du son. C’est assez simple et intuitif.

Un second micro est désormais intégré sur le casque avec pour mission d’améliorer la captation de la voix lors des appels. L’appareillage se fait toujours via Bluetooth 4.2, et seuls les codecs AAC et SBC sont pris en charge. Pour finir, cette seconde génération change de connectique et passe du microUSB à l’USB-C pour une charge plus rapide et le casque est même livré avec un câble mini-jack 3,5 mm pour l’utiliser en mode filaire.

