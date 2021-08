C’est le week-end des affaires chez la Société Générale: 120 + 80 offerts en ouvrant un compte

La Société Générale relance son opération Week-End Flash. Cet événement permet d'obtenir jusqu'à 120 + 80 euros pour tous les nouveaux clients souhaitant ouvrir un compte Sobrio. Retrouvez tous les détails dans cet article.

La Société Générale relance une nouvelle fois son offre Week-end Flash vous permettant d’obtenir une certaine somme d’argent pour l’ouverture d’un compte. Cette fois-ci en plus des 80 euros offerts habituellement, la banque offre 40 euros supplémentaires en souscrivant au service de mobilité bancaire. Mais ce n’est pas tout puisque 80 euros sont aussi versés sur votre compte correspondant au remboursement de la cotisation annuelle de la carte. De quoi faire mettre un peu d’argent de côté avant la rentrée.

Un compte Sobrio chez Société Générale c’est…

Une carte Visa comprenant ses assurances

Un conseiller bancaire dédié

0 € de frais de tenue de compte

Carte moins chère pour les moins de 30 ans

Jusqu’au 30 août 2021 à minuit, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale offre jusqu’à 120 euros pour l’ouverture d’un compte et 80 euros supplémentaires en guise de remboursement de cotisation annuelle.

Un compte avec les mêmes avantages qu’une banque en ligne

Sobrio a été pensé comme une offre de banque en ligne tout en proposant le savoir-faire d’une grande banque française. Les avantages comme le zéro frais y sont implémentés tout comme la possibilité de faire des retraits et des paiements à l’étranger sans avoir à souscrire une option supplémentaire. L’autre gros avantage par rapport aux autres banque en ligne et surtout Neobanques est la fourniture d’un IBAN français, ce qui est tout à fait indiqué si vous souhaitez faire de Sobrio votre compte bancaire principal.

Une application complète digne des meilleures de sa catégorie

L’application compatible iOS et Android est très complète, avec de nombreuses fonctionnalités et surtout visuellement réussie. Chose agréable, elle fait même office d’agrégateur de comptes permettant de mieux gérer ses dépenses et autres imprévus. On apprécie aussi la compatibilité avec les modes de paiements mobile sans contact comme Apple Pay ou Paylib, même si Google Pay manque encore à l’appel.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre avis sur la banque Société Générale.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 120 euros + 80 euros ?

À l’ouverture du compte sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 40 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. Enfin les 80 euros restants correspondent au remboursement de 50% de la cotisation annuelle du compte Sobrio. Ce montant est versé sur le compte après un an et un mois d’ancienneté du compte.

