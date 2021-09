Acer CB314 : ce Chromebook perd 43 % de son prix et chute sous les 200 €

L'univers Chromebook propose généralement des prix très compétitifs face aux PC portables, mais là c'est plus que flagrant. La référence CB314-1HT-C2S7 de la marque Acer (14", FHD, Celeron, 4 Go de RAM et eMMC 32 Go) passe de 349 euros à seulement 199 euros sur Amazon.

Les Chromebook sont des ordinateurs portables à part, puisqu’ils proposent une expérience utilisateur centrée autour du navigateur de Google. Les avantages sont principalement de deux ordres : l’accès à toutes les applications du Play Store d’un côté et la rapidité de la machine de l’autre. Aujourd’hui, le Acer CB314 propose tout ça pour moins de 200 euros.

La fiche technique du Chromebook d’Acer

L’écran 14 pouces en Full HD

Intel Celeron N4020 + 4 Go de RAM

L’autonomie jusqu’à 12,5 heures, selon l’utilisation

Au lieu d’un prix barré de 349 euros, le Acer Chromebook CB314-1HT-C2S7 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur Amazon, soit 43 % de réduction. C’est actuellement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres pour les différents modèles du Acer Chromebook CB314. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un Chromebook élégant pensé pour la mobilité

Le Acer Chromebook CB314 possède un design soigné, avec une couleur argentée rappelant fortement celle d’un MacBook. Il profite d’un format compact pour faciliter le transport grâce à son poids plume de 1,5 kg et ses 1,97 cm d’épaisseur, d’autant plus que son écran ne fait que 14 pouces de diagonale. La dalle est de bonne facture pour cette gamme de prix puisqu’elle affiche tout de même une définition Full HD.

Le point fort de la machine va être extrêmement apprécié des (télé)travailleurs et des étudiants, puisque le CB314 intègre une batterie de 48 Wh (4 cellules Lithium Ion) qui offre une autonomie très confortable de plus de 12 heures, selon la marque. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade.

Une expérience ChromeOS appréciable

Sa capacité de stockage peut paraître insuffisante avec seulement 32 Go de stockage en eMMC, mais c’est juste ce qu’il faut si vous n’avez pas besoin de sauvegarder des fichiers volumineux, surtout que le système d’exploitation de Google ne prend vraiment pas beaucoup d’espace. Vous pourrez télécharger quelques applications via le Play Store, comme Microsoft Office et bien d’autres, tout en ayant la possibilité de travailler sur des documents en mode hors ligne en synchronisant le tout avec Google Drive. Sinon, vous pourrez toujours ajouter une microSD pour augmenter la mémoire interne ou brancher un disque dur externe sur le port USB. Pour le reste de la connectique, on retrouve également deux ports USB-C et une prise casque.

La grande puissance n’est en revanche pas au rendez-vous avec un Intel Celeron N4020 épaulé par 4 Go de RAM, mais l’expérience utilisateur est plus que fluide. ChromeOS ne demande pas beaucoup de ressources pour fonctionner correctement et apporte une grande rapidité au quotidien. Par exemple, l’ordinateur s’allumera en seulement quelques secondes, alors qu’il faut minimum un SSD pour les PC Windows afin de réaliser cette prouesse.

Les meilleurs Chromebook du moment

Afin de découvrir le modèle qui correspond à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook en 2021.