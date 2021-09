Idéale pour de (très) longs trajets, cette trottinette électrique premium est à -20 %

Si vous hésitiez à investir dans une trottinette électrique, de peur que cette dernière ne tienne pas le trajet, la marque Ninebot Segway a la solution. En effet, avec sa trottinette Max G30E II, le constructeur frappe fort et propose une autonomie impressionnante. Certes, elle est assez onéreuse, mais ce modèle profite aujourd'hui d'une belle réduction et tombe à 699 euros au lieu de 879 euros.

Ninebot Segway est l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine avec de nombreuses références notables. Solide, rapide, endurante et confortable, la G30E II Max est toutefois une trottinette électrique qui se positionne sur le segment haut de gamme. Son prix est donc assez élevé, mais il devient aujourd’hui plus intéressant grâce à une réduction de 180 euros.

L’essentiel à retenir de la max G30E II de Segway

Une conception et une fabrication de qualité

Une grande autonomie pour assurer de longs trajets

Un moteur puissant de 350 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

Proposée à 879 euros sur le site officiel de Segway, la trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30E II est affichée à 799 euros chez Boulanger, mais en ce moment, elle profite d’une remise immédiate de 100 euros et passe à 699 euros.

La Rolls-Royce des trottinettes électriques

En apparence, la Ninebot Segway KickScooter Max G30E II se fond dans la masse. À la fois élégante, sobre et robuste, la Max G30E II sera en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures grâce à sa certification IPX5 et IPX7 pour le moteur. On retrouve des pneus tubeless (sans chambre à air) de 10 pouces, conçu pour éviter les crevaisons. Malgré l’absence d’amortisseurs, ces pneus offrent un très bon amorti et devrait permettre à la trottinette, de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations ne soient insupportables et ainsi obtenir une conduite plus douce. Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent à l’arrière.

Elle s’équipe d’un écran LCD au centre du guidon, qui est très lisible et sur lequel vous pourrez visualiser la vitesse, les modes de conduite, l’état de la batterie, etc. Concernant son plateau, il est assez large et sera confortable, même si vous portez des chaussures hautes. La trottinette fait son poids et affiche 19,1 kilos sur la balance, mais elle pourra être transportée facilement et se replie facilement grâce à un système mécanique présent sur son socle et renforcé par une sécurité qui empêche totalement qu’elle se referme en cours d’utilisation ou qu’elle s’ouvre lorsqu’on la porte.

Rouler sans effort et sans vous soucier de l’autonomie

Avec la trottinette de Segway, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, la trottinette propose un moteur d’une puissance de 350 W, ce qui est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25km/h, et reste donc dans la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montée, et bien sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 20° d’inclinaison malgré ses 19 kilos. C’est toujours plus que ce que propose la nouvelle trottinette de Xiaomi.

Mais là où la trottinette électrique de Ninebot impressionne, c’est au point de vue de l’autonomie. Le constructeur a intégré dans sa G30E II une batterie de 551 Wh promettant une autonomie de 65 km, soit deux fois plus grande que chez la concurrence. Bien entendu, avec une utilisation soutenue et en empruntant des chemins en pentes par exemple, la trottinette tiendra plutôt 40-45 km, mais cela reste toujours un excellent score. De plus, elle dispose d’un système de charge rapide efficace : comptez 6 heures pour la recharger entièrement.

Découvrez la concurrence de Ninebot Segway

