Amazon baisse le prix de l’iPhone 12 juste après l’officialisation de l’iPhone 13

Si les prochains iPhone viennent d'être présentés, l'iPhone 12 est surement l'un des meilleurs smartphones de sa génération. Noté 9/10 par notre rédaction, il a tout pour plaire. Aujourd'hui Amazon fait chuter le prix de sa version 64 Go à 717,94 euros contre 909 euros à son lancement.

Et voilà, cela fait maintenant 1 an que l’iPhone 12 a été mis en vente sur le marché et laisse donc sa place à la nouvelle génération, qui est attendue le 24 septembre prochain. Et malgré l’arrivée imminente de l’iPhone 13, le modèle précédent a connu un véritable succès et reste toujours intéressant, surtout lorsqu’il profite d’une réduction de plus de 190 euros sur son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12

Son bel écran OLED de 6,1 pouces

Sa puissante puce A14 Bionic

Son autonomie améliorée

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Lancé au prix de 909 euros, l’iPhone 12 64 Go est disponible en promotion à 717,94 euros sur le site d’Amazon, uniquement pour le coloris vert.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

Quasiment tout d’un PRO

L’iPhone 12 n’a pas à rougir face à la gamme Pro de sa génération, surtout quand lui aussi a droit à un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec la même taille d’encoche, intégrant Face ID. Pour ceux qui souhaiteraient un taux de rafraîchissement élevé, il faudra plutôt compter sur le nouveau fleuron d’Apple. Même si l’écran de l’iPhone 12 reste limité à 60 Hz, l’expérience utilisateur est très fluide grâce à l’optimisation de son OS.

Côté performances, l’iPhone 12 est propulsé par la même puce que l’iPhone 12 Pro : la A14 Bionic. Cette puce se révélera très performante que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications ou bien des jeux gourmands, le tout avec une fluidité parfaite et avec les paramètres graphiques au maximum. Notez que l’iPhone 12 bénéficiera très prochainement d’iOS 15 et est également compatible avec le réseau 5G.

Avec un appareil photo efficace et une meilleure autonomie

L’iPhone 12 rejoint beaucoup la version Pro, mais au point de vue photo, les photos prises n’atteindront pas les prouesses des objectifs des modèles Pro. En effet, le modèle classique s’équipe de deux capteurs photo contre trois pour le modèle Pro. On retrouve donc une caméra ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif de 12 mégapixels, capable d’offrir des clichés de bonne qualité et cela même de nuit grâce au mode nuit disponible. Il est aussi capable d’enregistrer des vidéos HDR ou Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Pour finir, l’autonomie a été revue à la hausse grâce à de nombreuses améliorations logicielles et notamment grâce à la présence de la nouvelle puce. Elle permet une belle optimisation de la batterie pour que votre smartphone tienne plus longtemps. Le téléphone tiendra environ un jour et demi dans des conditions normales d’utilisation. L’iPhone 12 est également compatible avec les accessoires Magsafe même si la charge sans fil est un peu lente par rapport à la concurrence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12.

Les meilleurs smartphones du moment

Afin de comparer l’iPhone 12 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2021.