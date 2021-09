La keynote d'Apple de ce mois de septembre a levé le voile sur les quatre nouveaux iPhone qui serviront de porte-étendard pour la période 2021/2022. Il y a le 13 mini, le 13 classique, le 13 Pro et le 13 Pro Max et ils sont tous dès à présent disponibles en précommande chez la majorité des e-commerçants français, même parfois avec une promotion.

Si vous envisagez de précommander l’un des nouveaux modèles d’iPhone 13 d’Apple, sachez que vous êtes au bon endroit. Nous avons regroupé toutes les offres des marchands et des opérateurs mobiles pour vous aider à trouver la version que vous souhaitez avoir.

iPhone 13 mini : à partir de 809 euros en version 128 Go

iPhone 13 : à partir de 909 euros en version 128 Go

iPhone 13 Pro : à partir de 1 159 euros en version 128 Go

iPhone 13 Pro Max : à partir de 1 259 euros en version 128 Go

Toutes les livraisons seront assurées à partir du 24 septembre 2021.

Où précommander l’iPhone 13 Pro Max ?

L’iPhone 13 Pro Max est en promotion à 1 209 euros au lieu de 1 259 euros chez RED by SFR.

Où précommander l’iPhone 13 Pro ?

L’iPhone 13 Pro est en promotion à 1 109 euros au lieu de 1 159 euros chez RED by SFR.

Où précommander l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13 est en promotion à 859 euros au lieu de 909 euros chez RED by SFR.

Où précommander l’iPhone 13 mini ?

L’iPhone 13 mini est en promotion à 759 euros au lieu de 809 euros chez RED by SFR.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro chez les opérateurs mobiles ?

Vous pouvez également acheter votre iPhone 13 ou iPhone 13 Pro chez les opérateurs mobiles, cela permet de les associer à des forfaits mobiles pour étaler le paiement du smartphone dans le temps. Faites néanmoins le calcul pour vérifier si vous n’êtes pas perdant. Vous pouvez également acheter un iPhone 13 chez un commerçant et y associer un forfait sans engagement.

Prix des iPhone 13 et 13 Pro

Concernant les iPhone 13, le prix débute à 809 euros pour l’iPhone 13 mini 128 Go et monte jusqu’à 1 To pour 1839 euros.

128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 13 mini 809 euros 929 euros 1159 euros - iPhone 13 909 euros 1029 euros 1259 euros - iPhone 13 Pro 1159 euros 1279 euros 1509 euros 1739 euros iPhone 13 Pro Max 1259 euros 1379 euros 1609 euros 1839 euros

AppleCare+ ou pas ?

Vous avez la possibilité de souscrire à l’assurance d’Apple, elle se nomme l’AppleCare+. Cette année, vous avez la possibilité de payer l’option en une fois ou tous les mois. Pour un iPhone 13 ou 13 mini, par exemple, il faudra débourser 169 euros (ou 8,49 euros/mois). Pour un iPhone 13 Pro et Pro Max, c’est 229 euros ou 11,49 euros/mois.

AppleCare+ Prix unique Prix mensuel iPhone 13 169 euros 8,49 euros/mois iPhone 13 mini 169 euros 8,49 euros/mois iPhone 13 Pro 229 euros 11,49 euros/mois iPhone 13 Pro Max 229 euros 11,49 euros/mois

Vous avez un an pour souscrire à cette assurance, vous pouvez le faire dès votre achat. Notez qu’entre 60 et 365 jours, il faudra se rendre dans un Apple Store, auprès d’un Genius, pour acheter la couverture.

La garantie AppleCare+ offre deux ans à trois ans d’assurance sur le matériel, et vous avez jusqu’à deux incidents relevant de dégâts accidentels contre une franchise de quelques dizaines d’euros.

Quel iPhone 13 ou iPhone 13 Pro choisir ?

Vous devez déjà avoir une petite idée sur quel iPhone de 2021 vous fait le plus envie, mais voyons d’un peu plus près leurs caractéristiques respectives, en commençant par l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 classique qui partagent beaucoup de points communs. On retrouve, par exemple, la même puce A15 (avec un GPU 4 cœurs) et le même appareil photo 12 + 12 mégapixels intégrant des capteurs grand-angle et ultra grand-angle qui sont 92 % plus grands que l’année dernière. La caméra True Depth à l’avant est elle aussi de 12 mégapixels et l’encoche qui l’accueille a le mérite d’être 20 % plus petite que par le passé.

Le design est le même pour les deux iPhone 13 et reprend les bords droits introduits par l’iPhone 12, avec un contour en aluminium. La vraie différence vient du format, puisque l’écran du 13 mini fait 5,4 pouces avec une définition 2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp alors que celui du 13 classique fait 6,1 pouces avec une définition de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp. La luminosité maximale est de 800 nits et le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz dans les deux cas. L’autonomie du smartphone diffère également entre les deux, où la version mini pourrait encaisser 17 heures de lecture vidéo selon Apple, et 19 heures pour le modèle classique. C’est respectivement 1,5 heure et 2 heures de plus que leurs prédécesseurs.

En ce qui concerne les modèles « Pro » de cette année, ils ont le mérite de se différencier sur des points auxquels Apple a créé la surprise, car c’est bien la première fois que la firme de Cupertino fait quelque chose comme ça. En effet, la puce A15 des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max n’est pas exactement la même que celle des précédents, puisque le GPU possède cette fois-ci 5 cœurs, pour plus d’efficacité. Il faudra voir s’il y’a de réelles écarts de puissance sur les benchmarks, mais cette différence de conception ne semble pas anodine.

L’accent est surtout mis sur la photo. L’un comme l’autre profitent d’une composition avec un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique x3, un grand-angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, sans oublier le fameux capteur LiDAR toujours présent. Là aussi, les capteurs sont 92 % plus grands que l’année dernière pour laisser passer plus de lumières et améliorer la qualité des détails, notamment en basse lumière. Les nouveautés sont nombreuses, avec du Smart HDR 4, du mode macro pour prendre une photo à 2 cm du sujet, du portrait en mode nuit ou encore du zoom numérique jusqu’à x15. Bref, il y a fort à parier que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max soient d’excellents photophones, encore meilleurs que leurs prédécesseurs.

On enchaine avec une autre bonne nouvelle, puisque leurs écrans profitent enfin du ProMotion pour obtenir un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, d’ailleurs adaptatif à partir de 10 Hz pour économiser de la batterie. La dalle de l’iPhone 13 Pro fait 6,1 pouces avec une définition une définition de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp, comme pour l’iPhone 13 donc, et celle du 13 Pro Max monte à 6,7 pouces avec une définition de 2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp. La luminosité maximale grimpe enfin jusqu’à 1 000 nits, soit 200 nits de plus que les versions classiques et mini.

Apple annonce enfin 28 heures de lecture en vidéo pour l’iPhone 13 Pro Max (soit 2h30 de plus que l’iPhone 12 Pro Max) et 22 heures pour l’iPhone 13 Pro (soit 1h de plus que l’iPhone 12 Pro). La marque à la pomme ne cesse d’améliorer l’autonomie de ses appareils, de même pour la recharge qui est particulièrement rapidement : jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20 W ou plus. Notez enfin que les quatre iPhone sont compatibles avec les accessoires MagSafe (15 W) et les chargeurs sans fil.

Le comparatif complet des nouveaux iPhone 13

Afin de vous aider à y voir plus clair et vous aiguiller au mieux dans votre décision d’achat, nous vous invitons à lire notre comparatif détaillé des différents iPhone 13 et iPhone 13 Pro.