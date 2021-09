Philips Hue Go : le lot de 2 lampes connectées portatives est à -29 %

La Philips Hue Go est une lampe connectée portative sans fil. Elle propose toutes les caractéristiques de la technologie de Philips Hue et vous permettra d'obtenir l’éclairage que vous désirez, partout où vous voulez. En ce moment, le lot de deux est proposé à 99,99 euros au lieu de 139,99 euros chez Rue du Commerce.

Pour apporter une petite touche d’éclairage lors de vos soirées, que ce soit à l’intérieur ou bien à l’extérieur, Philips propose la Hue Go : une lampe connectée nomade. Avec son petit format, vous pourrez l’emporter partout avec vous, car fonctionne sans fil avec une batterie intégrée. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, ça tombe bien, car en ce moment le lot de deux est 40 euros moins cher.

Ce qu’il faut retenir de la Philips Hue Go

Une lampe connectée portative

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu de 139,99 euros, le lot de deux Philips Hue Go (deuxième génération, compatible Bluetooth) est actuellement en promotion à 99,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit une remise immédiate de 29 %.

Le savoir-faire de Philips Hue en mode nomade

Si la plupart des lampes de la gamme Philips Hue devaient systématiquement être branchées à une prise de courant pour fonctionner, la Hue Go change la donne. En effet, cette lampe LED en forme de bol dispose d’une batterie qui lui confère une autonomie de 3 heures. C’est une lampe idéale pour combler le manque de lumière lors de vos soirées d’été, ou bien pour apporter une ambiance romantique à votre dîner en chandelle.

Si votre smartphone n’est pas à votre porté, sachez qu’une commande est intégrée à l’arrière de la Hue Go. En appuyant sur ce bouton de commande, vous allez pouvoir accéder à différents réglages d’éclairage, et utiliser les effets d’éclairage dynamiques déjà prédéfinis. Ces modes permettent de créer une ambiance selon le moment, par exemple lors de votre lecture, la lumière sera assez forte pour vous permettre de lire ou bien, si vous faites de la méditation, l’intensité de la lumière sera plus faible. Tous ces modes sont disponibles sans l’application.

Créez votre propre ambiance

Néanmoins, cette lampe ne propose que cinq effets de lumières, donc pour apporter une expérience plus personnalisée, Philips Hue propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs sou en blanc chaud ou froid. De quoi créer une ambiance personnalisée et harmonieuse n’importe où. De plus, grâce à l’application Bluetooth, vous pouvez ajouter jusqu’à 10 lampes intelligentes et les contrôler par simple pression d’un bouton sur votre téléphone.

Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction de la Philips Hue Go, créer des scénarios de luminosité et beaucoup d’autres choses. Et bien sûr, la Hue Go pourra tout aussi bien être pilotée à la voix grâce à Amazon Alexa et Google Assistant.

L’expérience Philips Hue

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.