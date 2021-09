Huawei MateBook 14 2021 : cet ultrabook avec un i7 11e gen est à -20%

Il y a quelques mois, Huawei a renouvelé son MateBook 14 en apportant un gain de puissance considérable avec l'intégration de la dernière génération des processeurs Intel. Habituellement proposé à 1 249 euros, ce nouvel ultrabook de la marque chinoise est en ce moment en promotion à 999 euros.

Huawei a récemment présenté son dernier PC portable équipé du processeur i7 de 11e génération d’Intel. Par rapport à l’ancien modèle, ce laptop gagne en performances et hérite d’une partie graphique Iris Xe plus musclée. Ce changement a fait gonfler la facture, mais le MateBook 14 chute aujourd’hui sous la barre des 1 000 euros grâce à une remise immédiate de 20 %.

Les points forts du MateBook 14 2021

Son design fin et élégant

Son écran tactile de 14 pouces en 2K

Son processeur i7 11e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Sa bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 249,99 euros, le Huawei MateBook 14 2021 (i7 + 16 Go + 512 Go) est en ce moment disponible en promotion à 999 euros sur le site Boulanger, soit une économie de 250 euros sur la facteur.

Plus puissant que l’ancien MateBook

La nouveauté principale qu’apporte ce modèle 2021, c’est son processeur. Désormais, le MateBook 14, intègre un Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake-U), cadencé à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et couplé à 16 Go de mémoire vive. On a alors droit à un gain de puissance par rapport au modèle précédent qui intégrait la 10e génération des processeurs Intel. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Sur cet ultrabook, l’expérience utilisateur sera bien fluide, où on va surtout apprécier la présence du SSD NVMe M.2 pour garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows en quelques secondes. De plus, le MateBook 14 2021 embarque des ventilateurs Shark Fin afin de dissiper au mieux la chaleur, ce qui très utile pour conserver de bonnes performances au quotidien.

Un design inchangé et une autonomie toujours endurante

Comme toujours, sur sa gamme MateBook, Huawei présente un design épuré et élégant assez similaire au MacBook Air. On retrouve la même dalle IPS qu’auparavant, à savoir un écran FullView de 14 pouces, aux bordures très fines, pour une immersion totale, affichant une définition 2K (2160 x 1440 pixels). Le châssis du MateBook 14 ne change pas non plus, avec une webcam intégrée dans une touche du clavier, deux ports USB-A, un port USB-C (visiblement non compatible Thunderbolt 4), une prise casque et une sortie HDMI, le tout dans une conception en aluminium de 15,9 mm d’épaisseur pour 1,49 kg.

Quant à l’autonomie, le constructeur chinois propose une nouvelle fois une batterie de 56 Wh. Huawei promet une autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures, de quoi tenir largement une journée loin d’une prise. Mais si cela vous semble peu, sachez qu’il est fourni avec un chargeur USB-C de 65W qui pourra le recharger rapidement et récupérer des pourcentages facilement.

