Echo Show 8 : le dernier écran connecté d’Amazon est moins cher sur Boulanger

Amazon a récemment lancé la deuxième génération de son Echo Show 8, son enceinte connectée disposant d'un écran de 8 pouces. Et pour cette nouvelle version, des améliorations bien pratiques ont été ajoutées. Pour en profiter, c'est le moment idéal chez Boulanger puisque le prix passe de 129,99 euros à seulement 89,99 euros. Comptez 10 euros de plus sur le site d'Amazon.

Il y a du changement dans l’air pour la gamme d’enceintes connectées dotées d’un écran. Après l’Echo Show 10, qui a bénéficié d’un nouvel écran pivotant intelligent, ce sont les Echo Show 5 et 8 qui ont profité d’un petit lifting en 2021. Le modèle doté d’un écran de 8 pouces est notamment devenu encore plus intéressant grâce à sa caméra qui peut se transformer en caméra de surveillance pour garder un œil sur votre domicile lorsque vous en êtes absent. Autre bon point : son prix, qui diminue de 40 euros pour la première fois depuis son lancement.

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Show 8 2021

Un écran HD de 8 pouces

Une nouvelle caméra intelligente de 13 Mpx

Alexa toujours aussi pratique

Lancée à 129,99 euros, l’Echo Show 8 de 2ème génération est désormais disponible en promotion à seulement 89,99 euros chez Boulanger. Il est également disponible sur Amazon, mais pour 10 euros de plus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Echo Show 8 2021. Le tableau se met à jour automatiquement.

D’autres appareils Amazon sont en ce moment en promotion, les voici :

Une enceinte complète dotée d’Alexa

Comme c’était le cas pour la première génération, l’Echo Show 8 de deuxième génération intègre un écran tactile de HD 8 pouces, agrémenté d’une enceinte cachée dans le dos. Posé dans une chambre, dans une cuisine ou encore dans un salon, ce modèle vous permettra de naviguer sur Internet, d’afficher une recette ou encore de faire défiler des photos. Vous pourrez même regarder vos films et séries grâce aux applications disponibles, comme, évidemment, Prime Video, mais aussi Netflix ou encore Molotov. Alexa sera bien sûr de la partie pour lancer un morceau sur Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Deezer, appeler un de vos proches, programmer une alarme… Bref, l’assistant vous obéira à la voix sans souci.

Une caméra nettement améliorée

Surtout, la nouveauté qui nous intéresse grandement, c’est sa caméra améliorée de 13 mégapixels. Non seulement elle ajustera automatiquement le zoom lorsque vous serez en appel vidéo pour que vous vous trouviez toujours au centre de l’image, mais elle pourra également se muer en caméra de surveillance quand vous ne serez pas chez vous. Un bon moyen de se rassurer en allant au boulot. Et quand vous ne voulez plus que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit.

Une enceinte pour gérer sa maison connectée

Comme les autres Echo Show d’Amazon, cette enceinte intelligente pourra aussi vous permettre de contrôler vos objets connectés présentés dans votre domicile, comme des ampoules ou des caméras. Que vous choisissiez de le faire avec l’écran interactif ou simplement à la voix, ce hub sera d’une grande aide au quotidien.

Pour comparer l’Echo Show 8 2021 avec d’autres enceintes

Si vous souhaitez acquérir une enceinte connectée, mais que vous ne voulez pas forcément un écran, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées du moment.