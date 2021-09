L’ultrabook d’Asus avec GTX 1650 et écran OLED perd 200 € de son prix

Le nouveau Asus Vivobook Pro 15 OLED profite d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650. Si habituellement il est proposé à 1 299,99 euros, aujourd'hui il est en promotion à 1 099,99 euros sur Cdiscount.

Jusqu’ici, on retrouvait principalement les cartes graphiques sur les PC portables gaming, mais le constructeur Asus change la donne. Il a récemment dévoilé sa nouvelle gamme d’ultrabook avec une configuration très intéressante grâce à l’intégration d’une puce graphique Nvidia GeForce. Si cela peut faire augmenter la facture, en ce moment le modèle VivoBook Pro S3500PH-L1082T profite d’une belle remise de 200 euros sur son prix.

Ce qu’il faut retenir du Vivobook Pro 15 OLED

Un écran OLED de 15,6 pouces (définition Full HD)

i5 de 11e gen + GTX 1650 + Intel Iris Xe Graphics

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 1 299,99 euros, le Asus Vivobook Pro 15 OLED (S3500PH-L1082T) est actuellement en promotion à 1 099,99 euros sur Cdiscount, soit 200 euros de remise immédiate.

Un design séduisant à tout point de vue

Dans le domaine des ultrabook, la firme taïwanaise n’en est pas à son premier coup d’essai, et profite d’une certaine expérience au fil du temps. Si Asus a introduit de l’OLED sur sa gamme Vivobook, la marque renouvèle cela et propose également cette technologie d’écran sur les nouveaux Pro Vivobook. Ainsi, le modèle S3500PH-L1082T, dispose d’un écran OLED de 15,6 pouces affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait — pour une qualité d’affichage aux petits oignons. .

Sa conception a été pensée pour être facile à transporter grâce à son format compact et léger (1,65kg). Au point de vue du design, l’ultrabook profite du savoir-faire d’Asus affichant des lignes sobres et élégantes avec un châssis noir mat. Il dispose d’un look discret avec une connectique bien complète, on retrouve : un port USB 3.2 Gen1, deux ports USB 2.0, un port Thunderbolt™ 4, un port HDMI 2.0 et une sortie audio.

Performant et réactif, l’ultrabook a de quoi séduire les gamers

En plus d’offrir une belle qualité d’image, Asus ne s’arrête pas là et intègre dans son laptop la onzième génération des processeurs Intel Core. On retrouve donc sur ce modèle un i5-11300H pouvant monter jusqu’à 4,4 GHz en mode boost, 16 Go de RAM au format DDR4 SDRAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. Mais ce qu’on apprécie le plus, c’est bien l’ajout d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650. Cela permet d’améliorer la qualité de l’image ou le nombre d’images par seconde en limitant drastiquement la consommation de ressource, donc très utile pour les jeux vidéo.

Si avec tous ces éléments l’autonomie vous inquiète, pas de panique, car avec sa batterie l’appareil est capable de tenir environ 10 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique.

