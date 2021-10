Apple Watch Series 7 : les précommandes ont démarré pour la nouvelle montre connectée de la Pomme

En comparaison de l'ancien modèle, la nouvelle Apple Watch Series 7 possède un écran plus grand, une charge rapide 33 % plus efficace et quelques nouvelles fonctionnalités de-ci de-là. La firme de Cupertino vient d'ouvrir les précommandes et vous trouverez toutes les offres pour trouver la montre de la Pomme au meilleur prix possible.

Lors de sa keynote de septembre 2021, Apple a levé le voile sur plusieurs nouveaux produits : les iPhone 13 et 13 Pro, le nouvel iPad mini ou encore l’Apple Watch Series 7. Cette dernière est la nouvelle montre connectée de la Pomme, qui promet une meilleure autonomie, une charge encore plus rapide et, surtout, un écran plus grand (pouvant désormais accueillir un clavier très controversé) que le modèle précédent, la Series 6. Et si elle vous fait de l’œil, vous pouvez d’ores et déjà la précommander.

Où précommander l’Apple Watch Series 7 ?

L’Apple Watch Series 7 est disponible à partir de 429 euros pour le modèle 41 mm uniquement GPS. La montre est également disponible en version 45 mm uniquement GPS à 459 euros. Le prix varie ensuite en fonction de la compatibilité 5G et des bracelets choisis.

Tout savoir sur l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 ne change pas fondamentalement le design instauré depuis la Series 4, avec des toujours bords bien arrondis, mais tente plutôt de le parfaire avec un écran incurvé encore plus grand et des bordures 40 % plus petites que sur la Series 6, pour un résultat encore plus immersif. La dalle, toujours OLED, promet alors d’afficher 50 % plus de texte que sur les anciennes générations et pourra même accueillir un clavier numérique. Il y a aussi des différences non visibles, puisque la nouvelle montre connectée de la Pomme semble être beaucoup plus résistante que les modèles précédents, notamment avec une protection en verre plus solide pour l’écran, une résistance à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres et une certification IP6X pour résister à la poussière.

Ce qui va aussi changer sur cette Series 7, c’est la charge rapide. La firme de Cupertino promet en effet une recharge jusqu’à 33 % plus performante que sur la Series 6 grâce à une nouvelle architecture et un câble USB-C, où il suffirait de seulement 8 minutes pour bénéficier d’un suivi du sommeil pendant 8 heure, selon la marque. La compatibilité charge sans fil est évidemment toujours de la partie.

La montre vient ensuite avec des nouveaux coloris et des nouveaux bracelets, mais il n’y a plus grand chose de différent avec l’Apple Watch Series 6. On retrouve par exemple le même processeur Apple S6 et les mêmes capteurs pour suivre l’activité du porteur, allant de l’ECG à l’oxymètre jusqu’au détecteur de chute. Il y a toutefois quelques améliorations pour les cyclistes puisque la montre détectera automatiquement que vous êtes sur un vélo quand vous pédalerez et vous proposera donc des entrainements en conséquence. Les autres nouveautés sont enfin surtout liées à la nouvelle interface WatchOS 8 qui va optimiser l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités, comme son application Pleine Conscience ou ses outils pour Messages et Photos.