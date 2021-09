iPad mini 6 2021 : la nouvelle petite tablette d’Apple est déjà en précommande

La conférence du 14 septembre 2021 a permis à Apple de lever le voile sur un bon nombre de produits, dont le nouvel iPad mini, sixième de sa génération. Il ressemble à l'iPad Air de 2020, mais en plus petit et avec un prix plus contenu. D'ailleurs, les précommandes ont d'ores et déjà commencé !

L’iPad mini n’avait pas été renouvelé depuis 2019, c’est donc avec plaisir que nous accueillons un nouveau modèle cette année. Il semble changer grandement la formule en promettant effectivement de ne plus être un sous iPad grâce à un nouveau design qui tient toujours dans la main et de nouveaux composants derniers cris, empruntés aux nouveaux iPhone 13. En ce qui concerne le prix de la mini tablette d’Apple, il se situe toujours entre l’iPad classique et l’iPad Air.

Où précommande l’iPad mini 6 2021 ?

L’iPad mini 6 2021 est disponible à partir de 559 euros pour le modèle avec 64 Go de stockage. Comptez 729 euros pour le modèle compatible 5G et le même prix pour celui avec 256 Go de stockage, mais uniquement Wi-Fi 6. Celui qui rassemble le meilleur des deux mondes coûte tout de même 899 euros.

Tout savoir sur l’iPad mini 6 2021

Pas de nouveaux modèles depuis deux ans, mais l’année 2021 signe définitivement le retour de l’iPad mini avec la sixième génération. Les différences avec l’ancien modèle sont nombreuses, à commencer par le design qui s’inspire maintenant bien plus de l’iPad Air. On retrouve en effet la même caméra de 12 mégapixels à l’arrière, la même position pour le bouton de déverrouillage équipé de Touch ID, mais dans un format riquiqui puisque l’écran de l’iPad mini 6 2021 ne fait que 8,3 pouces de diagonales. La dalle passe d’ailleurs au Liquid Retina et fait 0,4 pouce de plus que le modèle de 2019, une prouesse permise grâce aux bordures plus affinées et plus arrondies.

La caméra avant de 12 mégapixels a la particularité d’être ultra grand-angle, très utile pour des selfies de groupe, et de proposer la fonctionnalité Center Stage pour toujours vous centrer au milieu de l’écran lors d’un appel vidéo. On apprécie également les différents coloris à effet pastel, tous très réussis.

Au-delà du design, le nouvel iPad mini promet aussi beaucoup plus de puissance qu’il y a deux ans en intégrant la nouvelle puce 15 Bionic, soit la même qui est destinée aux iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. D’après Apple, sa petite tablette bénéficierait alors d’un gain de 40 % pour le CPU et 80 % pour le GPU par rapport à l’iPad Mini 5. Avec une telle configuration, vous pourrez évidemment faire tourner les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques et même user du multitâche sans craindre de ralentir l’expérience utilisateur globale.

D’autres nouveautés sont au programme, comme la compatibilité Wi-Fi 6 qui promet des téléchargements s’élevant jusqu’à 3,5 Gb/s, uniquement dans les meilleures conditions. Vous serez également ravis d’apprendre que le port lightning disparait pour laisser place à de l’USB-C. Les avantages ? Des transferts de données 10 fois plus rapides et une charge rapide pouvant aller jusqu’à 20 W.

