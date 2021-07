L’iPad mini 6 devrait enfin arrêter d’être un sous iPad

On n'avait pas vu l'iPad mini depuis 2019, mais il devrait enfin avoir un nouveau modèle digne de ce nom. Celui-ci pourrait bien bénéficier de la même puce que celle des iPhone 13, l'A15. On s'attend aussi à la présence d'un port USB-C, ainsi que du Smart Connector.

Après 3 ans d’absence, un nouvel iPad mini devrait être annoncé cet automne par Apple, et selon 9to5 Mac, il devrait être équipé de la prochaine puce d’Apple, l’A15, d’un port USB-C, mais aussi du Smart Connector.

Apple prévoirait donc d’équiper son nouvel iPad mini de la même puce que celle qui est attendue dans ses nouveaux iPhone, prévus pour la fin d’année. Il s’agit d’une architecture en 5 nm, qui devrait suivre les jalons posés par la précédente puce A14. Toujours selon les sources de 9to5 Mac, la marque à la pomme travaillerait également à une version boostée de cette puce A15, intitulée sobrement A15X. Celle-ci serait destinée à un autre modèle d’iPad, vraisemblablement le prochain iPad Air qui devrait être annoncé fin 2021 ou à la rentrée 2022. Si on compare avec la puce prévue pour le prochain iPad, une A13, on comprend que l’iPad mini va enfin faire son entrée dans la cour des grands, et se rapprocher un peu des modèles davantage haut de gamme de tablettes Apple. Une première pour cette gamme, souvent privée des composants les plus performants de la marque.

L’USB-C préféré au Lighting

Autre ajout notable : le prochain iPad mini pourrait posséder le système Smart Connector, déjà visible sur l’iPad Pro et l’iPad Air. On peut dès lors imaginer l’arrivée d’accessoires dédiés à la nouvelle tablette d’Apple qui tirent parti de cette connectique.

Apple aurait également préféré intégrer un port USB-C plutôt qu’un connecteur Lighting. Il suivrait là encore l’exemple de l’iPad Pro et de l’iPad Air, et cela le rendrait compatible avec un champ beaucoup plus vaste de périphériques et d’accessoires.

D’après des informations précédentes rapportées par Bloomberg, le design de l’iPad mini devrait bénéficier d’une « cure de jouvence ». Selon Mark Gurman de Bloomberg, il s’agirait même de « la plus grande refonte de l’histoire » de l’iPad mini.