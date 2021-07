Apple s’apprêterait à offrir une cure de jouvence à l’iPad mini : plus grand écran, moins de bordures et de la puissance

L'iPad mini est-il le mal aimé d'Apple ? Ses caractéristiques sont souvent en retrait par rapport aux autres iPad. Mais 2021 serait son année : un nouveau spécialiste sérieux annonce une grosse refonte de la tablette tactile compacte.

L’iPad mini n’est pas l’iPad le plus connu, ce modèle reste néanmoins une des références d’Apple. Le premier modèle est sorti en novembre 2012, il y a 9 ans, et le dernier iPad mini 5 le 18 mars 2019. Et malgré 5 modèles différents, cet iPad mini a très peu évolué. Pire encore, il bénéficie souvent d’une puce Apple au rabais par rapport aux autres iPad. Même si le A12 Bionic est une puce véloce, 3 Go LPDDR4X peuvent suffire, l’iPad mini voit souvent ses caractéristiques en retrait.

L’iPad mini 6 ne ressemblerait plus au traditionnel iPad mini

Pour les amoureux de la tablette à petit écran, sachez que l’iPad mini pourrait bénéficier d’une véritable cure de jouvence. Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le nouvel iPad mini devrait être lancé cet automne. Sa conception serait similaire à celle du dernier iPad Air (fin 2020) avec le dernier processeur. Il la décrit comme « la plus grande refonte de l’histoire » de l’iPad mini. Parmi les changements, l’Apple Pencil serait enfin pris en charge.

En mai 2020, un analyste fiable spécialisé autour de la marque Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini dont la dalle ferait 8,5 pouces de diagonale au cours du premier semestre 2021. Cela ne s’est pas concrétisé, mais l’iPad mini revu est apparemment sur la bonne voie pour cet automne.